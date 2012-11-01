〔台湾汇市〕台币随非美货币收弱,渐进入中美政治事件前的谨慎期

* 台币随欧元及亚币微幅修正

* 中美重要政治事件前市场渐入谨慎期

* 明日交投区料持于29.200-29.260

路透台北11月1日电---台币兑美元TWD=TP周四收跌3分.月底出口商抛汇效应结束后,时序重回月初,台币随欧元、韩元等非美货币修正偏弱,且周五美国大选前的最后一个非农就业数据公布在即,市场气氛谨慎以对,不愿大幅调整部位,令价、量均持于当前的低迷水准 .

汇银人士指出,由于国际及本地消息面均缺乏指引方向的大事件,投资盘对入场交易兴趣缺缺,台币/美元交易今日虽见部分外资汇出,但仍以有实质需求的厂商交易为主,主交投区间仅约2分左右,窒息气氛与台股的沉闷相差无几,交易员原寄望年底前能有再一波的行情交易,以缴出亮丽业绩,如今看来也只是奢望.

"现在就算是美国大选过后都不见得会有多少变动,整个市场就是很闷."一本地民营银行交易员说.

交易员指出,下周汇市交易将进入谨慎期,因除了美国总统大选外,中国十八大也要召开,近来人民币CNY=CFXS在一番升值后已相对安静,也可嗅出政治敏感因素令市场静默的味道,台币自然也难有表现.不过周五美国将公布的非农就业毕竟仍是重要数据,也将是交易市场的观察重点.

市场也认为,全球汇市的交易量均呈现萎缩,美国第三轮货币宽松(QE3)释放出的流动性为经济基本面隐忧所抵消,投机盘不再新增配置部位,是汇市交易低迷不振的主因.而台币的波动性又在央行的维稳思维下被挤压,更加不受青睐,短期内格局难以翻转.

台股.TWII今日微收升0.19%报7,179.64点;外资及陆资再度转买为卖,今日卖超台股52.27亿台币.

海外无本金交割远期外汇(NDF)PNDF今日美元/台币各天期的换汇点折价几无变动,与现汇市场沉闷走势一致,难有独创新局的可能.

本地新闻方面,台湾10月制造业采购经理指数(PMI)为47.8,创四个月新高[ID:nST0570053].而台湾金管会主委陈裕璋周四称,今年底前金融赋税小组锁定的七项税制将会有初步定案,其中权证避险证交税最快将于月中定案.[ID:nST0570281]

周四新兴亚币走软,因投资者在美国公布就业数据前削减多头仓位,尽管该地区重要经济体中国和韩国公布向好数据.[EMRG/SGCN]

明日为本周最后一个交易日,重要数据包括欧洲制造业PMI及美国非农就业数据.

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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.290 29.260 29.200-29.290 29.260 6.60 6.56

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.240 29.210 29.226-29.244 29.229 2.73 2.72

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.050/-0.040 -0.055/-0.045

美元/台币六个月期 -0.200/-0.180 -0.200/-0.180

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