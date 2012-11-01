《外汇专栏》飓风桑迪肆虐过后的重建工作可能推动美元走扬

标题新闻：美国总统特朗普称将在3月初或中旬提交改革“奥巴马医保”的提案
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(本文作者为路透外汇市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Neal Kimberley; 编译 戴素萍
路透伦敦10月31日电---美国摇滚巨星史普林斯丁(Bruce Springsteen)写的"我们照顾自己",总结出了美元能够升值的原因,那就是超级风暴桑迪(Sandy)肆虐过后的重建工作将会刺激美国经济.
美国坐拥包括页岩油气在内的大量自然资源,在风暴过后进行重建工作时,有很好的国内条件实现有利美元的经济成长.
回想一下2005年飓风卡崔娜(Katrina)肆虐时的美元走势吧.
卡崔娜在8月26日登陆,接下来的72个小时对新奥尔良(纽奥良)和整个美国南部造成巨大破坏.美元走贬.
由于交易员大卖美元,欧元/美元EUR=从8月29日的1.2215美元,升至9月2日的1.2589.美元/日圆JPY=则从8月29日的110.69日圆,跌至9月5日的108.73.
之后美元走势改观,市场开始意识到新奥尔良和更大范围内沿海地区的重建工作,最终将会刺激美国经济.
美元便开始走升.
欧元从9月2日的高位下跌,11月15日跌至1.1638美元.
美元兑日圆从108.73的低位开始上涨,至12月5日来到121.00上方.
虽然美元在这段时期的升势也受其它因素拉抬,但上述推论还是可以得到论证.
尽管卡崔娜所造成的实质损害要比桑迪大得多,但桑迪所带来的损害似乎是去年飓风Irene的两倍甚至三倍.
巨型灾难模型公司AIR Worldwide暗示,桑迪可能造成的保险损失介于70-150亿美元之间.
这还不包括住宅、地铁和隧道被淹产生的损失.
这次的修复和重建工作应该会对美国经济带来广泛提振,最终将支持美元.(完)
--译文审校 程琳
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* 股市下滑提振对公债的需求 * 杜德利讲话后，3月升息的机率下降 路透纽约2月16日 - 美国公债价格周四上涨，因股市下滑，且美元走 软带动了对避险公债的需求，另外纽约联储总裁杜德利周三晚间的讲话也 被投资人认为相对鸽派。 美国股市下滑，因能源股跟随油价跌势，且银行股录得六日内首日下 跌。 “我们对股市走软作出了一些反应，”RBC Capital Markets美国利 率策略部门主管Michael Cloherty称。 杜德利周三晚的讲话也被认为较美联储主席叶伦近期的言论更偏鸽派 。 杜德利表示，如果经济成长继续略高于趋势水平，且如果财政政策一 如预期那样为经济提供刺激，美联储准备在未来几个月上调利率。 根据CME Group的FedWatch Tool，交易商现预计美联储在3月会议上 加息的机率为18%，低于周三的31%。 指标10年期公债 价格尾盘涨17/32，收益率报2.44%，周 三尾盘报2.50%。
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