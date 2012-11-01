《外汇专栏》飓风桑迪肆虐过后的重建工作可能推动美元走扬

(本文作者为路透外汇市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley; 编译 戴素萍

路透伦敦10月31日电---美国摇滚巨星史普林斯丁(Bruce Springsteen)写的"我们照顾自己",总结出了美元能够升值的原因,那就是超级风暴桑迪(Sandy)肆虐过后的重建工作将会刺激美国经济.

美国坐拥包括页岩油气在内的大量自然资源,在风暴过后进行重建工作时,有很好的国内条件实现有利美元的经济成长.

回想一下2005年飓风卡崔娜(Katrina)肆虐时的美元走势吧.

卡崔娜在8月26日登陆,接下来的72个小时对新奥尔良(纽奥良)和整个美国南部造成巨大破坏.美元走贬.

由于交易员大卖美元,欧元/美元EUR=从8月29日的1.2215美元,升至9月2日的1.2589.美元/日圆JPY=则从8月29日的110.69日圆,跌至9月5日的108.73.

之后美元走势改观,市场开始意识到新奥尔良和更大范围内沿海地区的重建工作,最终将会刺激美国经济.

美元便开始走升.

欧元从9月2日的高位下跌,11月15日跌至1.1638美元.

美元兑日圆从108.73的低位开始上涨,至12月5日来到121.00上方.

虽然美元在这段时期的升势也受其它因素拉抬,但上述推论还是可以得到论证.

尽管卡崔娜所造成的实质损害要比桑迪大得多,但桑迪所带来的损害似乎是去年飓风Irene的两倍甚至三倍.

巨型灾难模型公司AIR Worldwide暗示,桑迪可能造成的保险损失介于70-150亿美元之间.

这还不包括住宅、地铁和隧道被淹产生的损失.

这次的修复和重建工作应该会对美国经济带来广泛提振,最终将支持美元.(完)