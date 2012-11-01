〔路透调查〕美国基金经理人10月增持股票,尽管企业盈利增长减速

标题新闻：美国总统特朗普称将在3月初或中旬提交改革“奥巴马医保”的提案
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路透纽约10月31日电---路透调查周三显示,美国基金经理人10月增持美国股票及优质公司债,尽管企业盈利成长减速,基金经理人仍希望更多地获取股息及收益.
本次调查的访问对象为12位基金经理,受访时间是10月16-30日,为美国总统大选前的最后几周.调查显示受访者全球资产组合中的股票配比从9月的62.6%上升至63.4%.
在全球股票投资中,美股配比从9月的65.1%增加至66%,但欧元区股票配比降到至少是2008年初以来最低.
基金经理人同时还增加投资级公司债持仓,从9月的33.1%升至35.9%,占比为今年以来最高.
"大型美国股票仍具吸引力,尽管获利速度可能减缓,"Pax World Funds in Portsmouth投资长Christopher Brown说.他指出,相较于美国债券收益率,特别是美国公债,目前股息收益率正处于历史高位.
"我们认为短期内这种出色表现仍将持续,"Brown说.他指的是股票对债券的优势.
投资级公司债也被认为是优于美国公债的选择.受到美联储宽松政策的影响,美债收益率目前接近谷底.
不过,公债收益率虽低,基金经理仍看好其避险功能,在其债券资产组合中的全球公债配比从9月的39.7%升至40.3%.
这些基金公司的整体债券资产配比为30%,略低于9月的30.1%
受访者对欧元区债券资产配比平均为13.1%.对欧元区主权债配比为三个月来最高.(完)
--编译 李婷仪;审校 郑茵
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* 股市下滑提振对公债的需求 * 杜德利讲话后，3月升息的机率下降 路透纽约2月16日 - 美国公债价格周四上涨，因股市下滑，且美元走 软带动了对避险公债的需求，另外纽约联储总裁杜德利周三晚间的讲话也 被投资人认为相对鸽派。 美国股市下滑，因能源股跟随油价跌势，且银行股录得六日内首日下 跌。 “我们对股市走软作出了一些反应，”RBC Capital Markets美国利 率策略部门主管Michael Cloherty称。 杜德利周三晚的讲话也被认为较美联储主席叶伦近期的言论更偏鸽派 。 杜德利表示，如果经济成长继续略高于趋势水平，且如果财政政策一 如预期那样为经济提供刺激，美联储准备在未来几个月上调利率。 根据CME Group的FedWatch Tool，交易商现预计美联储在3月会议上 加息的机率为18%，低于周三的31%。 指标10年期公债 价格尾盘涨17/32，收益率报2.44%，周 三尾盘报2.50%。
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