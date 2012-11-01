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货币新闻 | 2012年 11月 1日 星期四 12:32 BJT

〔路透调查〕美国基金经理人10月增持股票,尽管企业盈利增长减速

路透纽约10月31日电---路透调查周三显示,美国基金经理人10月增持美国股票及优质公司债,尽管企业盈利成长减速,基金经理人仍希望更多地获取股息及收益.

本次调查的访问对象为12位基金经理,受访时间是10月16-30日,为美国总统大选前的最后几周.调查显示受访者全球资产组合中的股票配比从9月的62.6%上升至63.4%.

在全球股票投资中,美股配比从9月的65.1%增加至66%,但欧元区股票配比降到至少是2008年初以来最低.

基金经理人同时还增加投资级公司债持仓,从9月的33.1%升至35.9%,占比为今年以来最高.

"大型美国股票仍具吸引力,尽管获利速度可能减缓,"Pax World Funds in Portsmouth投资长Christopher Brown说.他指出,相较于美国债券收益率,特别是美国公债,目前股息收益率正处于历史高位.

"我们认为短期内这种出色表现仍将持续,"Brown说.他指的是股票对债券的优势.

投资级公司债也被认为是优于美国公债的选择.受到美联储宽松政策的影响,美债收益率目前接近谷底.

不过,公债收益率虽低,基金经理仍看好其避险功能,在其债券资产组合中的全球公债配比从9月的39.7%升至40.3%.

这些基金公司的整体债券资产配比为30%,略低于9月的30.1%

受访者对欧元区债券资产配比平均为13.1%.对欧元区主权债配比为三个月来最高.(完)

--编译 李婷仪;审校 郑茵

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