《台湾利率预测》11月短票利率料在0.78-0.80%,资金宽松令区间下移

* 11月短票利率区间料在0.78-0.80%

* 资金宽松,央行冲销力道是观察重点

记者 高洁如

路透台北11月1日电---台湾货币市场资金淹大水,金融机构预估,11月短票市场利率料跌破0.80%的水位,区间在0.78-0.80%,续向低位靠拢.

10月间以来,台湾央行放松资金冲销力道,不管在委托隔夜拆款、抑或是例行的三种天期冲销上,都有减少的情况.加以外商银行资金泛滥,令短票相当抢手.交易员预计,若是央行续维持目前的宽松态势,短票成交利率不排除再探低位.

"老大(指央行)营造宽松格局,冲的不够,大家都多钱,"一位票券商交易员表示.

10月31日央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆6,282.75亿台币,这较9月底余额6兆6,414.25亿台币,减少131.5亿台币.

短率方面,若观察一周(2-7天)的拆款利率的区间高位,则续在20-21个月低位盘旋,位于0.53%左右.

央行总裁彭淮南先前曾表示,扩张性财政政策来提振景气的机会很小,目前的货币政策是采行适度宽松.[ID:nST0557825]

此外,10月底182天期国库券决标贴现率为0.630%,创下同天期2010年11月以来的低位(当时为0.55%).[ID:nST0569075]

路透周四访谈五家金融机构,估计11月短票利率大区间在0.78-0.82%,主要区间在0.78-0.80%.惟也有大型银行表示,对利率水位较为坚持,将维持0.80%以上的利率买票.

11月提存期共有近4.2兆(万亿)台币的央行存单到期,另有约86.55亿台币的公债还本付息.紧缩因素方面,财政部将分别在11月5日,23日及27日共发行1,600亿台币的央行存单和公债及国库券.

以下为各金融机构对11月提存期银行间主要交易的短票利率高低档预期:

金融机构 最低利率% 最高利率%

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大型票券商一 0.78 0.80

大型票券商二 0.78 0.81

大型银行一 0.81 0.82

小型银行二 0.79 0.80

小型银行三 0.78 0.80

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中 值 0.78 0.80(完)

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