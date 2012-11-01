《台湾新债预测》台哥大标售七年公司债,利率料落在1.35-1.40%

路透台北11月1日电---台湾主要电信业者--台湾大哥大(3045.TW)周五将招标90亿台币的七年期无担保公司债.路透调查显示,得标利率预估区间中值在1.35-1.40%.

承销商表示,台哥大营运稳健,因非公司债发行常客,在外流通筹码少,对需求端具有一定诱因.惟本次标售量达90亿台币,再加上时序进入年底,在追价气氛偏保守下,得标利率不至于太低.

据接受路透调查的六家承销商预估区间显示,得标利率最低预估在1.34%,最高在1.40%.

台哥大长期发行人评等为"twAA",该公司是在上月底发布重大讯息表示,将发行总额不超过160亿台币、发行期间不超过七年的公司债,募得资金用于偿还借款或充实营运资金.(完)

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