《台湾新债预测》台哥大标售七年公司债,利率料落在1.35-1.40%

纽约期市：纽约可可继续从多年低点反弹，罗布斯塔咖啡期货上涨
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
路透台北11月1日电---台湾主要电信业者--台湾大哥大(3045.TW)周五将招标90亿台币的七年期无担保公司债.路透调查显示,得标利率预估区间中值在1.35-1.40%.
承销商表示,台哥大营运稳健,因非公司债发行常客,在外流通筹码少,对需求端具有一定诱因.惟本次标售量达90亿台币,再加上时序进入年底,在追价气氛偏保守下,得标利率不至于太低.
据接受路透调查的六家承销商预估区间显示,得标利率最低预估在1.34%,最高在1.40%.
台哥大长期发行人评等为"twAA",该公司是在上月底发布重大讯息表示,将发行总额不超过160亿台币、发行期间不超过七年的公司债,募得资金用于偿还借款或充实营运资金.(完)
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--记者 董永年; 审校 张喜良
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