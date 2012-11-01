〔台湾金融〕七项税制改革年底前有望初步定案,权证避险将先行--金管会

路透台北11月1日电---台湾金融监督管理委员会主委陈裕璋周四称,今年底前金融赋税小组锁定的七项税制将会有初步定案,其中权证避险证交税最快将于月中定案.下周金融赋税小组将召开会议讨论权证避险税制.

陈裕璋今天赴立法院备询时做出以上表示.由金管会及财政部所组成的金融产业税制小组机制,已锁定七项金融市场相关税制问题,其中金管会优先考虑先行处理权证避险证交税率由千分之三降至千分之一;若能顺利过关,对券商权证业务将有明显助益.

"权证避险证券交易税最快月中定案."陈裕璋说.

金管会证期局局长黄天牧表示,若权证避险课征的证交税率由千分之三降至千分之一,预估权证交易量将可成长三倍,权证避险需求也可成长2.5倍,证交税可望增加5亿台币,券商营业所得税也可望增加4亿元.

虽然台湾金融市场游资充斥,但台湾股市却一直积弱不振,成交量在上周曾出现不及500亿台币的低量,引起行政院长关切.

其他金融市场税制问题包括:因应新巴塞尔协定及银行局要求第一类正常放款备抵呆帐准备比重增至1%,银行业争取将债权余额认列为费用的比重能由1%提高到2-3%.

金控连结税制问题、银行的集合运用管理帐户争取比照投信基金的课税规定、券商争取离境证券业务比照国际金融业务分行(OBU)条例享有外汇及租税诱因、调降或停征股价类期货的期交税,以及因应老年化市场,争取每人每年两险种各有2.4万台币的扣除额.(完)