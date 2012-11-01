主要国家经济指标预测--11月2日****

欧洲股市：七日连涨势头止步，金属价格走软打压矿业股
路透伦敦2月16日 - 欧洲股市周四下滑，此前连升七个交易日，因金属价格走软打压矿业股，且工程集团Cobham业绩疲弱拖累股价暴跌。
路透11月2日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 ------------------------------------------------------------------------------
11月2日-11月9日
0800 英国Halifax房价指数(较前月) 10月 -- -0.4%
三个月房价指数(较上年同期) -- -1.2%
11月2日(五)
0030 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季) 第三季 +1.2% +0.5%
(较上年同期) +1.6% +1.1%
0843 意大利Markit制造业PMI 10月 45.3 45.7
0848 法国Markit制造业PMI 10月 43.5 43.5
0853 德国Markit制造业PMI 10月 45.7 45.7
0858 欧元区Markit制造业PMI 10月 45.3 45.3
0930 英国Markit建筑业PMI 10月 49.1 49.5
1230 美国非农就业岗位(万个) 10月 增加12.5 增加11.4
民间就业岗位(万个) 增加12.5 增加10.4
制造业就业岗位(万个) 减少0.4 减少1.6
政府部门就业岗位(万个) -- 增加1
失业率 7.9% 7.8%
平均时薪 +0.2% +0.3%
每周平均工时 34.5 34.5
1230 加拿大就业岗位(万个) 10月 增加0.5 增加5.21
失业率 7.4% 7.4%
全职就业人数(万人) -- 增加4.41
兼职就业人数(万人) -- 增加0.8
就业参与率 -- 66.8%
1345 美国ISM-纽约企业活动指数 10月 -- 561.9
1400 美国工厂订单 9月 +4.6% -5.2%
耐久财订单 9月修正值 -- +9.9%
扣除运输的耐久财订单 -- +2.0%
扣除国防的耐久财订单 -- +9.1%
扣除飞机的非国防资本财订单 -- 持平
1430 美国ECRI一周领先指标 10月26日当周 -- 126.8
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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11月1日(四)
0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI 10月 47.37 --
0000 韩国出口(较上年同期) 10月初值 +1.2% +0.5%
进口(较上年同期) +1.5% +1.2%
贸易收支(亿美元) 顺差38 --
0030 澳洲出口物价(较前季) 第三季 -6.4% -6.0%
进口物价(较前季) -2.4% -1.2%
0700 英国Nationwide房价指数(较前月) 10月 +0.6% +0.2%
(较上年同期) -0.9% -1.2%
0815 瑞士零售销售(较上年同期) 9月 +5.4% --
0830 瑞士采购经理人指数(PMI) 10月 46.1 44.5
0928 英国Markit/CIPS制造业PMI 10月 47.5 48.0
-- 美国汽车销售年率(万辆) 10月 1,429 1,490
-- 美国ICSC连锁店销售 10月 4.4% --
1130 美国Challenger企业计划裁员人数(万人) 10月 4.7724 --
1215 美国ADP民间就业人数(万人) 10月 增加15.8 增加13.5
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月27日当周 36.3 37
初请失业金人数四周均值(万人) 36.7 --
续请失业金人数(万人) 10月20日当周 326.3 325.0
1230 美国非农生产率 第三季初值 +1.9% +1.6%
单位劳工成本 +0.1% +1.0%
1258 美国Markit制造业PMI 10月终值 51.0 --
1330 加拿大RBC制造业PMI 10月 51.39 --
1400 美国建筑支出 9月 +0.6% +0.6%
1400 美国经济谘商会消费者信心指数 10月 72.2 72.5
1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 10月 51.7 51.2
投入物价分项指数 55.0 56.0
就业分项指数 52.1 --
新订单分项指数 54.2 --(完)
--整理 李婷仪/王洋;审校 张荻
路透伦敦2月16日 - 欧洲股市周四下滑，此前连升七个交易日，因金属价格走软打压矿业股，且工程集团Cobham业绩疲弱拖累股价暴跌。
路透2月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.1 7 341.0 2 * 3月 345.5 20 333.0 14 * 4月 336.5 57 326.4 41 * 5月 332.7 109 320.0 62 * 6月 320.2 683 310.6 654 * 7月 316.2 5099 306.6 3648 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
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