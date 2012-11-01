〔澳洲股市〕下跌1.2%创7月底来单日最大跌幅,未能受中国数据提振

路透堪培拉11月1日电---澳洲股市周四下跌1.2%,创7月底以来单日最大百分比跌幅,受矿业和银行股拖累;中国制造业数据反弹未能提高投资者买气. 根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数跌54.1点至4,462.9点.跌至关键的4,500点水准下方. 该指标股市周三收高0.7%至一周最高收位,10月上涨3%,为连续五个月收升. 中国10月官方制造业采购经理人指数(PMI)从9月的49.8升至50.2,接近路透调查预估中值50.3;而汇丰10月中国制造业PMI终值则触及八个月高位49.5. 但中国数据改善未能令澳洲市场获得支撑.权重股必和必拓(BHP.AX)跌1.3%,力拓(RIO.AX)则下滑1.2%.(完) --编译 张若琪;审校 艾茂林 日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN] 澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN] 东南亚股市[.SOCN]