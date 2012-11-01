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亚洲 | 2012年 11月 1日 星期四 13:38 BJT

〔澳新汇市〕澳元及新西兰元持稳,市场气氛谨慎

路透悉尼/威灵顿11月1日电---澳元及新西兰元周四持稳,未受数据显示中国经济有复苏迹象的影响.市场在本周稍后美国非农就业报告公布之前持戒慎态度.

澳元兑美元AUD=D4报约1.0371美元,稍早时约为1.0373美元.澳元10月收平.

中国官方及民间的10月制造业采购经理人(PMI)指数证实其经济处于复苏成长的态势,不过复苏步伐缓慢.

"市场反应温和.数据结果和市场先前预期的非常接近,"苏格兰皇家银行分析师Greg Gibbs说.

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