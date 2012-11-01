〔澳新汇市〕澳元及新西兰元持稳,市场气氛谨慎

纽约期市：纽约可可继续从多年低点反弹，罗布斯塔咖啡期货上涨
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
路透悉尼/威灵顿11月1日电---澳元及新西兰元周四持稳,未受数据显示中国经济有复苏迹象的影响.市场在本周稍后美国非农就业报告公布之前持戒慎态度.
澳元兑美元AUD=D4报约1.0371美元,稍早时约为1.0373美元.澳元10月收平.
中国官方及民间的10月制造业采购经理人(PMI)指数证实其经济处于复苏成长的态势,不过复苏步伐缓慢.
"市场反应温和.数据结果和市场先前预期的非常接近,"苏格兰皇家银行分析师Greg Gibbs说.
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
路透伦敦2月16日 - 伦敦金属交易所(LME)镍价周四升至两个月高位，因在最大镍矿石出产国菲律宾暂停多个矿场生产，并决定取消未开发矿场合约后，对镍供应的担忧不断加重。
路透伦敦2月16日 - 欧洲股市周四下滑，此前连升七个交易日，因金属价格走软打压矿业股，且工程集团Cobham业绩疲弱拖累股价暴跌。