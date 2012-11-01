澳洲经济指标总览--11月1日

纽约期市：纽约可可继续从多年低点反弹，罗布斯塔咖啡期货上涨
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间
国际贸易价格指数
进口物价(较前季) 第三季 -2.4% +2.4% 1月31日
出口物价(较前季) -6.4% +1.0%
消费者物价指数(CPI)
总体CPI(较前季) 第三季 +1.4% +0.5% 1月23日
(较上年同期) +2.0% +1.2%
澳洲央行截尾均值(较前季) +0.7% +0.5%
(较上年同期) +2.4% +2.0%
澳洲央行加权中值(较前季) +0.8% +0.7%
(较上年同期) +2.6% +1.9%
零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
(较前月) 8月 +0.2% -0.8% 11月5日
商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)
商品及服务收支(亿澳元) 8月 逆差20.27 逆差15.3 11月5日
出口(较前月) -3% -3%
进口(较前月) -1% -1%
就业市场(经季节调整)
就业人口(较前月变动,千人) 9月 +14.5 -8.8 11月8日
--全职 +32.1 +0.6
--兼职 -17.7 -9.3
失业率 5.4% 5.1%
就业参与率 65.2% 65.0%
国际收支(经季节调整,单位为10亿澳元)
经常帐收支 第二季 赤字11.801 赤字12.997 12月4日
商品与服务贸易收支 逆差1.382 逆差2.013
国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP)
(较前季) 第二季 +0.6% +1.4% 12月5日
(较上年同期) +3.7% +4.3% (完)
--整理 戴素萍;审校 艾茂林
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