〔台湾股市〕扳回盘初跌幅收高13.59点,受光电类和电脑周设类股提振

路透台北11月1日电---台湾股市周四收盘扳回盘初跌幅收高0.19%,光电类指数.TOPI和电脑及周设类指数.TCPI涨幅居前,分别劲扬2.88%和1.52%. 加权股价指数.TWII收高13.59点至7,179.64点,扳回稍早跌幅.今日台股盘初一度跌逾1%. 电子类指数.TELI涨0.71%.个人电脑(PC)制造商宏基(2353.TW)涨停.PC代工厂商广达(2382.TW)跳升5.24%,此前广达公布上季度净利较前季增加8.1%. 金融保险类指数.TFNI近收平. 初步数据显示,大盘成交值.TV.TW.TTOV.TW为727.80亿台币,上交易日为726.15亿. 台湾证券交易所周三资料显示,外资及陆资在台股买超18亿台币,由卖转买;上日卖超12.83亿.外资于10月份合计共卖超台股286.77亿台币.[ID:nST0569853](完) --编译 张若琪;审校 戴素萍 日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN] 澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN] 东南亚股市[.SOCN]