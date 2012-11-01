〔台湾债市〕101/9殖利率创10年券盘中新低,丰沛资金无视PMI好转

路透台北11月1日电---台湾10年券101/9周四创下10年期公债TW10YT=OTC殖利率盘中新低,因台股盘初走势一度疲弱,但随着指数由黑翻红,殖利率跌幅也稍稍收敛,终场仍微幅收低.

今日公布的10月台湾与中国制造业采购经理人指数(PMI)出现改善,虽对债市不利,不过交易商指出,丰沛且无处可去的资金让债市无视此一利空讯号,在养券当道,空头退出市场的结构下,殖利率缓步下跌的走势不会改变,明日101/9殖利率区间看在1.120-1.135%.

"台股近期表现排在全球末段班,再加上债市因筹码因素有利做多,殖利率只能走跌."一证券商交易主管说.

另一证券商交易主管则称,虽然央行没有降息,不过在其"适度宽松"政策引导下,市场资金泛滥.近期364天期存单的标售利率已经回到2011年年初的水准,效果相当于央行降息一码.若资金继续宽松下去,债市殖利率只能走跌.

此前台湾10年期公债殖利率的盘中历史低位,是7月26日的1.125%.

台湾股市周四收盘扳回盘初跌幅收高0.19%,加权股价指数.TWII收高13.59点至7,179.64点,今日台股盘初一度跌逾1%.

汇丰今日公布台湾10月制造业采购经理指数(PMI)为47.8,创四个月新高;中国10月官方制造业采购经理人指数(PMI)升至50.2.数据接近路透预估中值50.3,并高于上月的49.8,证实中国经济已开始企稳回升.汇丰10月中国制造业PMI终值反弹,并创下八个月来高位49.5.

台湾央行在10月初标售的364天期存单加权平均得标利率在0.805%,较上期的0.829%跌2.4基点,较央行30天期存单0.87%亦跌了6.5基点.央行364天期存单加权得标利率前低在2011年1月7日,为0.7990%,当时央行30天期存单利率为0.74%,目前的利率则在0.87%.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

10 101/9 A01109=TWO -0.04 1.1264 *1.1243-1.1283 169.50

5 101/6 A01106=TWO +0.30 0.8760 0.8700-0.8760 28.00

* 表创该券交易以来殖利率日低

虽然台债殖利率缓步下跌,不过交易商表示,这绝不是有主力看准趋势押部位所致,而是市场结构有利做多,在实质买盘只进不出,连交易商都开始养券的环境下,空头短期内缺乏施力点.

"游戏规则没做好,有利做多不利放空,这市场迟早会挂掉."一证券商交易主管说.

另一证券商交易主管则认为,债市殖利率会跌到哪,可能要问问央行,只要冲销力道维持在偏弱水准,气氛就有利多方.

年期 期别 收盘价

30 101/8 A01108=TWO 没有成交

20 101/7 A01107=TWO 没有成交

10 101/9 A01109=TWO 1.1264

5 101/6 A01106=TWO 0.8760

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)