〔台湾债市〕101/9殖利率创10年券盘中新低,丰沛资金无视PMI好转

纽约期市：纽约可可继续从多年低点反弹，罗布斯塔咖啡期货上涨
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
路透台北11月1日电---台湾10年券101/9周四创下10年期公债TW10YT=OTC殖利率盘中新低,因台股盘初走势一度疲弱,但随着指数由黑翻红,殖利率跌幅也稍稍收敛,终场仍微幅收低.
今日公布的10月台湾与中国制造业采购经理人指数(PMI)出现改善,虽对债市不利,不过交易商指出,丰沛且无处可去的资金让债市无视此一利空讯号,在养券当道,空头退出市场的结构下,殖利率缓步下跌的走势不会改变,明日101/9殖利率区间看在1.120-1.135%.
"台股近期表现排在全球末段班,再加上债市因筹码因素有利做多,殖利率只能走跌."一证券商交易主管说.
另一证券商交易主管则称,虽然央行没有降息,不过在其"适度宽松"政策引导下,市场资金泛滥.近期364天期存单的标售利率已经回到2011年年初的水准,效果相当于央行降息一码.若资金继续宽松下去,债市殖利率只能走跌.
此前台湾10年期公债殖利率的盘中历史低位,是7月26日的1.125%.
台湾股市周四收盘扳回盘初跌幅收高0.19%,加权股价指数.TWII收高13.59点至7,179.64点,今日台股盘初一度跌逾1%.
汇丰今日公布台湾10月制造业采购经理指数(PMI)为47.8,创四个月新高;中国10月官方制造业采购经理人指数(PMI)升至50.2.数据接近路透预估中值50.3,并高于上月的49.8,证实中国经济已开始企稳回升.汇丰10月中国制造业PMI终值反弹,并创下八个月来高位49.5.
台湾央行在10月初标售的364天期存单加权平均得标利率在0.805%,较上期的0.829%跌2.4基点,较央行30天期存单0.87%亦跌了6.5基点.央行364天期存单加权得标利率前低在2011年1月7日,为0.7990%,当时央行30天期存单利率为0.74%,目前的利率则在0.87%.
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
10 101/9 A01109=TWO -0.04 1.1264 *1.1243-1.1283 169.50
5 101/6 A01106=TWO +0.30 0.8760 0.8700-0.8760 28.00
* 表创该券交易以来殖利率日低
虽然台债殖利率缓步下跌,不过交易商表示,这绝不是有主力看准趋势押部位所致,而是市场结构有利做多,在实质买盘只进不出,连交易商都开始养券的环境下,空头短期内缺乏施力点.
"游戏规则没做好,有利做多不利放空,这市场迟早会挂掉."一证券商交易主管说.
另一证券商交易主管则认为,债市殖利率会跌到哪,可能要问问央行,只要冲销力道维持在偏弱水准,气氛就有利多方.
年期 期别 收盘价
30 101/8 A01108=TWO 没有成交
20 101/7 A01107=TWO 没有成交
10 101/9 A01109=TWO 1.1264
5 101/6 A01106=TWO 0.8760
2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)
--记者 董永年; 审校 杨淑祯
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