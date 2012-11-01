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亚洲 | 2012年 11月 1日 星期四 14:17 BJT

〔日本股市〕日经微幅收高,与中国相关的类股抵销了Panasonic的颓势

路透东京11月1日电---日本股市日经指数周四小幅收高.中国制造业数据回温,提振了日股建筑业及运输板块,抵销了Panasonic(6752.T)的疲弱表现.

日经指数.N225收涨0.2%,至8,946.87点.东证股价指数.TOPX上涨0.1%至743.32点.

Panasonic股价下跌将近五分之一,此前该公司预估将连续第二年呈现庞大亏损.(完)

--编译 李婷仪;审校 王冠中

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