〔国际油市〕布兰特原油期货跌向108美元,因美国燃油需求疑虑罩顶

纽约期市：纽约可可继续从多年低点反弹，罗布斯塔咖啡期货上涨
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
路透新加坡11月1日电---布兰特原油期货周四小幅跌向每桶108美元,投资人对暴风桑迪肆虐美国东岸可能降低燃油需求的担忧,要胜过于有数据显示中国出现复苏.
中国10月工业活动有所改善,证实有朝向复苏成长的趋势,尽管复苏仍迟滞.
由于美国即将举行总统大选及中国政权将变动,这两大全球石油消费国政治前景的不确定性令投资人退场观望.
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
路透伦敦2月16日 - 伦敦金属交易所(LME)镍价周四升至两个月高位，因在最大镍矿石出产国菲律宾暂停多个矿场生产，并决定取消未开发矿场合约后，对镍供应的担忧不断加重。
路透伦敦2月16日 - 欧洲股市周四下滑，此前连升七个交易日，因金属价格走软打压矿业股，且工程集团Cobham业绩疲弱拖累股价暴跌。