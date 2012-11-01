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亚洲 | 2012年 11月 1日 星期四 14:21 BJT

〔国际油市〕布兰特原油期货跌向108美元,因美国燃油需求疑虑罩顶

路透新加坡11月1日电---布兰特原油期货周四小幅跌向每桶108美元,投资人对暴风桑迪肆虐美国东岸可能降低燃油需求的担忧,要胜过于有数据显示中国出现复苏.

中国10月工业活动有所改善,证实有朝向复苏成长的趋势,尽管复苏仍迟滞.

由于美国即将举行总统大选及中国政权将变动,这两大全球石油消费国政治前景的不确定性令投资人退场观望.

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