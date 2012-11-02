〔离岸人民币〕台湾9月底银行业OBU人民币存款月增2.47%--央行

去年7月底兆丰银行获金管会核准成为首家OBU可承做人民币业务的银行,其后金管陆续核准了50家本地/外商银行可承做人民币业务,目前已有48家开办业务.

至9月底为止,已开业营运的OBU共62家,全体OBU资产总额为1,621.39亿美元,较上月衰退1.82%.其中本地银行的家数是37家,外商银行有25家.