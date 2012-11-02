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亚洲 | 2012年 11月 2日 星期五 17:29 BJT

〔离岸人民币〕台湾9月底银行业OBU人民币存款月增2.47%--央行

路透台北11月2日电---台湾央行周五公布台湾银行业国际金融业务分行(OBU)人民币存款,持续创下高位,9月底达179.75亿人民币,月增2.47%.

台湾OBU的人民币存款持续创下新高,不过9月增速有所减缓,8月份增速达8.98%.

去年7月底兆丰银行获金管会核准成为首家OBU可承做人民币业务的银行,其后金管陆续核准了50家本地/外商银行可承做人民币业务,目前已有48家开办业务.

至9月底为止,已开业营运的OBU共62家,全体OBU资产总额为1,621.39亿美元,较上月衰退1.82%.其中本地银行的家数是37家,外商银行有25家.

浏览台湾银行业OBU人民币存款变化图表,请点选(r.reuters.com/cem73t)

以下为央行公布的OBU人民币存款变化:

时 间 人民币存款量(千元人民币)

================================================

2012年

9月 17,975,086

8月 17,542,394

7月 16,096,450

6月 15,861,845

5月 15,000,686

4月 12,954,297

3月 11,472,527

2月 9,304,465

1月 6,597,965

2011年

12月 5,631,408

11月 4,380,746

10月 2,333,450

9月 1,142,000

8月 70,682 (完)

--记者 林妙容; 审校 黄凯

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