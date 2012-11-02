〔离岸人民币〕台湾9月底银行业OBU人民币存款月增2.47%--央行

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透台北11月2日电---台湾央行周五公布台湾银行业国际金融业务分行(OBU)人民币存款,持续创下高位,9月底达179.75亿人民币,月增2.47%.
台湾OBU的人民币存款持续创下新高,不过9月增速有所减缓,8月份增速达8.98%.
去年7月底兆丰银行获金管会核准成为首家OBU可承做人民币业务的银行,其后金管陆续核准了50家本地/外商银行可承做人民币业务,目前已有48家开办业务.
至9月底为止,已开业营运的OBU共62家,全体OBU资产总额为1,621.39亿美元,较上月衰退1.82%.其中本地银行的家数是37家,外商银行有25家.
浏览台湾银行业OBU人民币存款变化图表,请点选(r.reuters.com/cem73t)
以下为央行公布的OBU人民币存款变化:
时 间 人民币存款量(千元人民币)
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2012年
9月 17,975,086
8月 17,542,394
7月 16,096,450
6月 15,861,845
5月 15,000,686
4月 12,954,297
3月 11,472,527
2月 9,304,465
1月 6,597,965
2011年
12月 5,631,408
11月 4,380,746
10月 2,333,450
9月 1,142,000
8月 70,682 (完)
--记者 林妙容; 审校 黄凯
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。