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货币新闻 | 2012年 11月 1日 星期四 17:38 BJT

〔路透专访〕日本政府为避免"财政悬崖",愿与反对党谈条件--副财相

路透东京11月1日电---日本财务副大臣大久保勉周四说,政府准备与反对党达成一项协议,好让一项能避免严重融资紧张的重要法案过关,目前只等反对党开出条件.

日本需要通过该法案为近半数的年度政府预算融资.大久保勉在接受路透专访时说,确保法案通过是政府目前的首要之务.而且政府也明白,如果无法通过法案,可能会遭遇日本版的"财政悬崖".

"如果要我们选择一个在本会期实施的法案,那么就是赤字国债法案了...现在这种情况说不定会导致日本版的财政悬崖,"大久说.

"我希望执政党和反对党坐下来谈,达成一项有实质内涵的提议.我们在检视这些提议之后会立即回应."大久说.

日本首相野田已将呼吁国会将会期延长至11月30日以通过该项法案.不过他仍需要反对党的合作,因反对党在上议院占多数,可以阻挡法案过关.(完)

--编译 李婷仪;审校 李春喜

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