〔路透专访〕日本政府为避免"财政悬崖",愿与反对党谈条件--副财相

标题新闻：美国总统特朗普称将在3月初或中旬提交改革“奥巴马医保”的提案
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路透东京11月1日电---日本财务副大臣大久保勉周四说,政府准备与反对党达成一项协议,好让一项能避免严重融资紧张的重要法案过关,目前只等反对党开出条件.
日本需要通过该法案为近半数的年度政府预算融资.大久保勉在接受路透专访时说,确保法案通过是政府目前的首要之务.而且政府也明白,如果无法通过法案,可能会遭遇日本版的"财政悬崖".
"如果要我们选择一个在本会期实施的法案,那么就是赤字国债法案了...现在这种情况说不定会导致日本版的财政悬崖,"大久说.
"我希望执政党和反对党坐下来谈,达成一项有实质内涵的提议.我们在检视这些提议之后会立即回应."大久说.
日本首相野田已将呼吁国会将会期延长至11月30日以通过该项法案.不过他仍需要反对党的合作,因反对党在上议院占多数,可以阻挡法案过关.(完)
--编译 李婷仪;审校 李春喜
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* 股市下滑提振对公债的需求 * 杜德利讲话后，3月升息的机率下降 路透纽约2月16日 - 美国公债价格周四上涨，因股市下滑，且美元走 软带动了对避险公债的需求，另外纽约联储总裁杜德利周三晚间的讲话也 被投资人认为相对鸽派。 美国股市下滑，因能源股跟随油价跌势，且银行股录得六日内首日下 跌。 “我们对股市走软作出了一些反应，”RBC Capital Markets美国利 率策略部门主管Michael Cloherty称。 杜德利周三晚的讲话也被认为较美联储主席叶伦近期的言论更偏鸽派 。 杜德利表示，如果经济成长继续略高于趋势水平，且如果财政政策一 如预期那样为经济提供刺激，美联储准备在未来几个月上调利率。 根据CME Group的FedWatch Tool，交易商现预计美联储在3月会议上 加息的机率为18%，低于周三的31%。 指标10年期公债 价格尾盘涨17/32，收益率报2.44%，周 三尾盘报2.50%。
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