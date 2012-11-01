〔台湾央行〕共发行442.5亿台币存单,发行余额增82亿

标题新闻：美国总统特朗普称将在3月初或中旬提交改革“奥巴马医保”的提案
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路透台北11月1日电---台湾央行周四公布,今日共发行442.5亿台币存单,若相较存单到期金额360.5亿,存单发行余额增82亿.
央行存单各天期发行金额如下:
天期 利率% 金额(亿台币)
30天期 0.87 389.5
91天期 0.93 34.0
182天期 1.05 19.0
央行上日共发行3,992.5亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆6,364.75亿台币.
拆款中心资料PIBC显示,修正后周三超额准备为845亿台币;累计超额准备为3,789亿台币,加计前期1%的超额准备为4,889亿台币.(完)
--记者 高洁如; 审校 曾祥进
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* 股市下滑提振对公债的需求 * 杜德利讲话后，3月升息的机率下降 路透纽约2月16日 - 美国公债价格周四上涨，因股市下滑，且美元走 软带动了对避险公债的需求，另外纽约联储总裁杜德利周三晚间的讲话也 被投资人认为相对鸽派。 美国股市下滑，因能源股跟随油价跌势，且银行股录得六日内首日下 跌。 “我们对股市走软作出了一些反应，”RBC Capital Markets美国利 率策略部门主管Michael Cloherty称。 杜德利周三晚的讲话也被认为较美联储主席叶伦近期的言论更偏鸽派 。 杜德利表示，如果经济成长继续略高于趋势水平，且如果财政政策一 如预期那样为经济提供刺激，美联储准备在未来几个月上调利率。 根据CME Group的FedWatch Tool，交易商现预计美联储在3月会议上 加息的机率为18%，低于周三的31%。 指标10年期公债 价格尾盘涨17/32，收益率报2.44%，周 三尾盘报2.50%。
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