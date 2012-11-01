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货币新闻 | 2012年 11月 1日 星期四 16:48 BJT

〔台湾央行〕共发行442.5亿台币存单,发行余额增82亿

路透台北11月1日电---台湾央行周四公布,今日共发行442.5亿台币存单,若相较存单到期金额360.5亿,存单发行余额增82亿.

央行存单各天期发行金额如下:

天期 利率% 金额(亿台币)

30天期 0.87 389.5

91天期 0.93 34.0

182天期 1.05 19.0

央行上日共发行3,992.5亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆6,364.75亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,修正后周三超额准备为845亿台币;累计超额准备为3,789亿台币,加计前期1%的超额准备为4,889亿台币.(完)

--记者 高洁如; 审校 曾祥进

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