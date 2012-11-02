台湾已公布经济指标--2012/11/2

国际油市：亚洲柴油承压，兴隆买入柴油和航煤
路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值
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工业生产(y/y) 9月 +3.0% +1.37%-r 11/23 --
季调失业率 9月 4.30% 4.29% 11/22 --
消费者物价指数(CPI)(y/y)9月 +2.96% +3.43%-r 11/5 --
外汇存底(亿美元) 9月底 3,979.50 3,942.26 11/5 --
商品出口(y/y) 9月 +10.4% -4.2% 11/8 --
商品进口(y/y) 9月 +1.3% -7.6% 11/8 --
M2货币总计数(y/y) 9月 +3.96% +3.69% 11/26 --
外销订单(y/y) 9月 +1.9% -1.50% 11/20 --
经常帐盈余(亿美元) 第二季 +100.0 +109.6-r 11/20 --
国际收支(亿美元) 第二季 +31.1 +50.9 11/20 --
国内生产总值(GDP) 第三季 +1.02%-p -0.18% -- --
重贴现率(%) 9月20日 1.875% 1.875% -- --
注: a-概估值; p-初值; r-经修正. (完)
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--记者 高洁如; 审校 曾祥进
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