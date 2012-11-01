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亚洲 | 2012年 11月 1日 星期四 18:46 BJT

〔台湾债市〕101/9期10年公债中,证券业买超3亿台币

路透台北11月1日电---台湾柜台买卖中心周四公布,债券等殖成交系统中,10年公债101/9A01109=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

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银行业 7.50 10.00 -2.50

票券业 0.00 0.50 -0.50

证券业 16.00 13.00 +3.00 (完)

--记者 董永年; 审校 曾祥进

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