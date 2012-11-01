〔台湾债市〕101/9期10年公债中,证券业买超3亿台币

纽约期市：纽约可可继续从多年低点反弹，罗布斯塔咖啡期货上涨
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
路透台北11月1日电---台湾柜台买卖中心周四公布,债券等殖成交系统中,10年公债101/9A01109=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)
业别 买进 卖出 买卖超金额
========================================
银行业 7.50 10.00 -2.50
票券业 0.00 0.50 -0.50
证券业 16.00 13.00 +3.00 (完)
--记者 董永年; 审校 曾祥进
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
路透伦敦2月16日 - 伦敦金属交易所(LME)镍价周四升至两个月高位，因在最大镍矿石出产国菲律宾暂停多个矿场生产，并决定取消未开发矿场合约后，对镍供应的担忧不断加重。
路透伦敦2月16日 - 欧洲股市周四下滑，此前连升七个交易日，因金属价格走软打压矿业股，且工程集团Cobham业绩疲弱拖累股价暴跌。