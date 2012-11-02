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亚洲 | 2012年 11月 2日 星期五 08:13 BJT

〔台湾货币市场〕11月2日及下提存期资金预期变化一览表

路透台北11月2日电---台湾货币市场周五及本提存期资金预期变化因素摘要如下:

宽松因素:

--央行存单到期2,500.30亿台币.

紧缩因素:

--央行料发行存单.

=======================================================

(下提存期)

宽松因素:

--央行存单到期4兆(万亿)5,843.1亿台币TWNCDTB1:

11/03 413.50亿

11/04 3,210.50亿

11/05 1,176.00亿

11/06 130.00亿

11/07 1,935.40亿

11/08 1,119.00亿

11/09 179.00亿

11/10 3,430.00亿

11/11 3,402.80亿

11/12 319.00亿

11/13 134.00亿

11/14 4,705.00亿

11/15 552.50亿

11/16 3,570.00亿

11/17 519.00亿

11/18 3,265.50亿

11/19 267.00亿

11/20 89.00亿

11/21 3,119.50亿

11/22 357.00亿

11/23 2,670.50亿

11/24 306.00亿

11/25 2,889.40亿

11/26 121.00亿

11/27 70.00亿

11/28 3,042.00亿

11/29 240.00亿

*11/30 3,999.00亿

12/01 389.50亿

       12/03 222.00亿

--公债还本付息86.55亿台币:

11/10 95甲7期公债付息 7.4375亿

11/13 90甲8期公债付息 19.375亿

11/14 89甲13期公债付息 17.7375亿

11/16 94甲8期公债付息 6亿

11/16 96甲7期公债付息 9亿

11/18 93甲9期公债付息 10.5亿

11/24 88甲2期公债付息 16.5亿

--月底军公教薪饷拨款.

紧缩因素:

--11/5: 央行364天期存单交割,金额1,000亿台币,11/2标售.

--11/23: 增额发行"101甲8期"公债300亿台币,年期30年,11/20标售.

--11/27: "财101-8期"国库券发行,金额300亿台币,天期为273天,26日标售.

--营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库.(完)

--记者 高洁如; 审校 曾祥进

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