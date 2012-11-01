(重温稿)《中国政策分析》政权和经济双稳定正推动人民币汇率寻找新平衡

* 多重因素推动人民币重拾升势

* 央行处境尴尬买入美元不积极

* 银行化解风险渠道有限怨气也大

* 十八大定调后应加快汇率改革

作者 李文科/李然

路透北京11月1日电---人民币已经非常接近均衡汇率水平了吗?但从最近三个月即期汇率的强劲走势来看,这个说法正在接受市场的考验.

在中国再度出台提振外贸政策、经济企稳回升、十八大顺利召开及美国第三轮量化宽松实施的多重力量拉动下,人民币汇率升值预期已再度升温,并引领市场步入寻找新平衡区间的发现之旅.应验了运动是绝对的,而平衡是相对的真理.

但此轮人民币上涨过程中格外引人注目的是,由于央行此前曾公开表态已淡出对外汇市场的"干预",因此从商业银行手中买入美元的举动很节制;而在银行人民币流动性紧缺、企业加大抛售力度的卖盘力量涌现后,商业银行的汇购意愿也降到低点,令人民币频频触及涨停.

中国人民银行副行长易纲于7月时首次公开表示,央行已大幅减少对外汇市场的干预,人民币汇率接近基于市场供需的均衡水平,且将继续推出市场化改革,由市场来决定人民币汇率.[ID:nSB2046751]

对此,业内人士也指出,央行坚持不干预是向汇率市场化前进的正确选择.因基本面因素会把人民币汇率调节到一个合理水平上,央行要做的就是明确干预规则,反而有利于市场的稳定.

"人民币升值首先是因为QE3,其次是中国经济企稳预期,另一个跟大家对中国的信心有高度关联."申银万国宏观分析师李慧勇称.

面对出口增速的连续下滑,中国政府在今年9月出台了数项提振外贸的优惠政策,包括加快出口退税;扩大出口信用保险规模和覆盖面;降低通关成本,切实帮助企业减轻负担等.

同时在加大固定资产投资力度、鼓励消费等诸项政策的合力作用下,中国经济回暖迹象明显.最新公布的10月官方和汇丰制造业采购经理人指数(PMI)双双回升,官方PMI并跃上荣枯分界线.[ID:nSB2077727]

**人民币升值有基础**

从今年7月底至今,人民币已经累计升值近3%,市场已在不知不觉中转换了年初看空人民币的预期,且最近人民币连续触及涨停板,亦宣示人民币升值格局仍强悍.

仅用美国推出量化宽松政策(QE3)来解释人民币重拾升势的原因或许并不全面,市场人士和专家认为,中国9月推出振兴外贸系列措施、经济趋稳迹象渐显以及即将到来的美国大选等综合因素推动人民币短期走强.

"人民币近期强势是内外综合作用的结果.一方面中国经济硬着陆风险下降;另一方面是美欧印钞票之后流动性宽松,同时国际经济没有恶化到让资金流向美国避险的地步,所以新兴市场国家成了很好的投资地."兴业证券宏观分析师王涵称.

稳外贸"国八条"政策亦推波助澜.资深外汇分析专家汤亚健指出,中国出台政策为出口企业减负,客观上提高了汇率的内在价值,并产生升值的动力,"出台的商疫免检率提高等政策能提高企业1个点的利润率,这将提高了汇率的内在价值."

不仅如此,联讯证券的宏观分析师杨为(学+文)亦强调,年初做空人民币,企业和个人积累了很多外币,当人民币升值预期转强的时候就形成集中结汇,加强了人民币升值压力.

市场人士和专家普遍认为,短期上述推动人民币升值的因素仍在,但考虑到11月的国内外政经大事,监管层对于汇率持"维稳"态度的概率较大,人民币料继续升值,但幅度将有限.

王涵亦表示,央行对于人民币汇率肯定也很纠结,汇率太高对出口企业也有压力,但汇率如果往下走,万一外面有风吹草动,资金外撤对中国自己也是一种冲击,现在市场的博弈就是纠结.

欲浏览中国过去近三年外贸与人民币即期汇率走势变化图,请点选(r.reuters.com/tag73t)

**银行两头受压**

银行作为金融服务的提供者,本不该在各种市况中感受到压力.不过自上周四起,人民币一再与1%的日间波幅上限(即"涨停板")亲密接触,刺激更多结汇客盘涌出,而央行又秉持不干预市场的承诺不入市收购美元,颇让银行感到有些左右为难.

"由于央行现在不怎么干预市场了,一旦人民币即期封在涨停板,流动性的确受到影响.虽然银行也有头寸可以坚持一下,但若时间过长还是要靠央行出手干预买入美元,向市场提供人民币流动性."上海一股份制商业银行交易员称.

不过,银行近期除了在靠近波幅上限位置交投来帮助客户解决结售汇需求,并没有太多办法来解决人民币流动性紧张问题,也没有人愿意冒风险长时间封住涨停,来试探央行是否真会出手相助.

"银行知道客户还要向他们卖出美元,所以他们自己也要卖、甚至比客户卖得还要更快,来尽量消除风险."香港一家外资银行交易员表示,银行此时显然不愿意留美元多头.

而与此同时,在客盘结汇不断施加人民币走强压力的情况下,银行使用负头寸做空美元还是面临不小的风险.因为最让人捉摸不透的风险,正是下一天央行的中间价水平.

从近期即期价格走势可以看出,多数交易日尾段均有明显结汇令人民币冲高,或意味着有银行持有美元负头寸,留待次日伺机平盘.

上海另一银行交易员对此表示,"收盘前的半个小时可能比较关键一点,有可能有些银行会持有负头寸,但在(美元)跌停板附近持有很大的负头寸其实没有很大的意义,且风险很大."

欲浏览中国过去近八年中国货币当局外汇资产走势图,请点选(r.reuters.com/vag73t)

**央行游戏规则要明确**

"贵在坚持!好制度来之不易,如果因为一时得失再度大幅干预,汇率形成机制改革还是一句空话."中国社科院世界经济与政治研究所研究员张斌针对央行的不干预行为,提出了中肯的赞扬.

但学者们也指出,基于中国城镇化发展和人口红利继续释放的带动,中国经济未来十多年保持7%左右的水平几乎是不争的事实,因此,相较美元、欧元,人民币保持一种升值的态势几乎是大概率事件.因此,如何加快改革,避免这次市场的教训再度出现,却是央行在坚持不干预的前提下,必须要考虑的.

"基本面因素会把人民币汇率调节到一个合理水平上."张斌认为,"央行要做的就是明确干预规则."

他指出,减少干预并不意味着不干预,问题的关键是要让干预成为弥补市场缺陷的手段,而不是替代市场自发的供求调节能力.干预应该成为特别状态下的特别措施,不是常态.而干预的目标和规则越明确,市场预期越稳定,不仅有助于提高干预效率,也会减少不必要的干预.

一位国有商业银行的高管也指出,央行应顺应基本面尽快对人民币汇率进行一次重估,并在此基础上放宽波动,让商业银行和企业有更多的适应空间.

"制度不明确,就相当于是央行请客,让银行买单."他称.(完)