〔美股业绩〕星巴克调升2013财年财测,盘后股价跳涨

路透11月1日电---全球最大咖啡连锁店星巴克(Starbucks)(SBUX.O)周四公布季度获利增加,因其咖啡店的整体营收超过分析师预期,该公司并调升2013财年的财测.

星巴克股价在周四盘后交易跳涨6.3%至49.55美元.

星巴克净利增加0.1%至3.59亿美元,每股盈余(EPS)为0.46美元,较汤森路透I/B/E/S调查分析师的平均预估高出0.01美元.

整体而言,营收成长11%至33.6亿美元.

"考量到第四季末的动能,以及这个假期季的产品线和计划...我们对本季及整个财年后的发展极有信心,"星巴克财务长Troy Alstead对路透表示.

星巴克预估2013财年每股获利为2.06-2.15美元,高于先前预期的2.04-2.14美元.

在被问及公司的财报是否受到飓风桑迪的影响时,Alstead表示,在本季中没有,对我们不会有太大的影响.(完)