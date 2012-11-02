《汇市简讯》新西兰元/美元料将延续隔夜升势

2358GMT * 新西兰元/美元上看隔夜高位0.8280,该水准附近挂有停止单 * 上档动能熄火,不过回落可能性不大,新西兰元守在0.8276/78 * 交易员希望澳元在亚洲能有新一波升势,带动新西兰元升向0.8300 * 新西兰元交叉盘上涨,新西兰元/日圆冲上七个月高位.(完) --编译 戴素萍;审校 张涛 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX= (完) --编译 戴素萍;审校