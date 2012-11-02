《台湾报摘》--工商时报11月2日

* 头版头条:

--东西两大经济体中国大陆与美国(G2)制造业双双报喜.根据周四最新公布的中国官版及汇丰的10月份制造业PMI,呈现双升格局.在官方的调查中,制造业已重返扩张,告别萎缩,据此中国经济已确定将在第四季回温反弹.

* 其他:

--台股量能低迷,政府护盘力道再度受到质疑.财政部长张盛和周四在立法院表示,今年以来台股日均值仍有900余亿台币,只是台股容易受到国际环境影响,国安基金虽未到进场时机,但行政院已在密切关注.

--DisplaySearch大中华区副总裁谢勤益看好11月面板价格续涨,电视面板半成品可望调涨3美元,明年第一季供需也可望维持平稳.今年下半年新尺寸占比会提升到10%,明年39寸将吃掉32寸面板市场,新尺寸面板占比将提升到20%,成为台厂反攻最大武器.

--大陆授信资金转趋宽松,台湾银行业国际金融业务分行(OBU)授信9月减少362亿台币.金管会周四公布台湾银行业9月资产状况,银行放款余额单月减少243亿台币,除了近来公营事业减少周转金需求,大陆台商转往大陆借款,9月也大量还掉在国银OBU的授信.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.