《台湾报摘》--工商时报11月2日

国际油市：亚洲柴油承压，兴隆买入柴油和航煤
路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。
* 头版头条:
--东西两大经济体中国大陆与美国(G2)制造业双双报喜.根据周四最新公布的中国官版及汇丰的10月份制造业PMI,呈现双升格局.在官方的调查中,制造业已重返扩张,告别萎缩,据此中国经济已确定将在第四季回温反弹.
* 其他:
--台股量能低迷,政府护盘力道再度受到质疑.财政部长张盛和周四在立法院表示,今年以来台股日均值仍有900余亿台币,只是台股容易受到国际环境影响,国安基金虽未到进场时机,但行政院已在密切关注.
--DisplaySearch大中华区副总裁谢勤益看好11月面板价格续涨,电视面板半成品可望调涨3美元,明年第一季供需也可望维持平稳.今年下半年新尺寸占比会提升到10%,明年39寸将吃掉32寸面板市场,新尺寸面板占比将提升到20%,成为台厂反攻最大武器.
--大陆授信资金转趋宽松,台湾银行业国际金融业务分行(OBU)授信9月减少362亿台币.金管会周四公布台湾银行业9月资产状况,银行放款余额单月减少243亿台币,除了近来公营事业减少周转金需求,大陆台商转往大陆借款,9月也大量还掉在国银OBU的授信.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 詹静宜; 审校 林高丽
路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。