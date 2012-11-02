《台湾报摘》--经济日报11月2日

国际油市：亚洲柴油承压，兴隆买入柴油和航煤
路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。
* 头版头条:
--美国10月制造业景气意外加速扩张,亚洲制造业景气也有起色,包括台湾、南韩、印度都回升,中国官方数据更恢复扩张,代表经济最糟的时刻可能已经过去.
* 其他:
--台北松山机场整体开发案周四获行政院会通过,机场将转型为首都商务机场,北市府下旬办理招商投资说明会,预计吸引民间投资金额上看400亿台币.
--受到实价登陆上路影响,10月台北市交易量持续落在低水位,单月买卖移转栋数仅较9月小幅增加3.36%,但比去年同期衰退11.21%,业者观察后续将出现"价平量增"的格局.
--为降低台股波动对股东权益的影响,新光金(2888.TW)子公司新光人寿的台股投资策略大转弯,未来一、两年将高核心持股比重,逾百亿台币资金将会改配置到低波动与高现金殖利率的个股.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 詹静宜; 审校 曾祥进
路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。
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路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。