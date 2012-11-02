《台湾报摘》--经济日报11月2日

* 头版头条:

--美国10月制造业景气意外加速扩张,亚洲制造业景气也有起色,包括台湾、南韩、印度都回升,中国官方数据更恢复扩张,代表经济最糟的时刻可能已经过去.

* 其他:

--台北松山机场整体开发案周四获行政院会通过,机场将转型为首都商务机场,北市府下旬办理招商投资说明会,预计吸引民间投资金额上看400亿台币.

--受到实价登陆上路影响,10月台北市交易量持续落在低水位,单月买卖移转栋数仅较9月小幅增加3.36%,但比去年同期衰退11.21%,业者观察后续将出现"价平量增"的格局.

--为降低台股波动对股东权益的影响,新光金(2888.TW)子公司新光人寿的台股投资策略大转弯,未来一、两年将高核心持股比重,逾百亿台币资金将会改配置到低波动与高现金殖利率的个股.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.