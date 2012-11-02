《新兴市场重要经济事件预告》--11月2日-11月9日

国际油市：亚洲柴油承压，兴隆买入柴油和航煤
路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。
(除特别说明外,均为GMT时间)
11月2日(五)
首尔--韩国企划财政部长官朴宰完会见印度财政部长齐丹巴南(0700).
布加勒斯特--罗马尼亚央行举行货币政策委员会会议.
坎帕拉--乌干达央行宣布货币政策声明.
里加--拉脱维亚央行召开国际会议,主题为"主权债危机下的经济调整".芬兰央行总裁利卡宁和爱沙尼亚央行总裁Ardo Hansson将出席.
11月3日(六)
墨西哥城--20国集团(G20)财政和央行副手会议(至11月4日).
11月4日(日)
墨西哥城--G20财政和央行副手会议(最后一日).
墨西哥城--G20财长和央行行长会议(至11月5日).
11月5日(一)
墨西哥城--G20财长和央行行长会议(最后一日).
11月6日(二)
圣地亚哥--智利央行公布10月18日利率设定会议记录(1130).
华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议.
亚松森--巴拉圭央行举行货币政策会议.
印度古尔冈--世界经济论坛印度峰会(至11月8日).
11月7日(三)
华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议.
墨西哥城--墨西哥央行公布季度通胀报告.
11月8日(四)
法兰克福--欧洲央行管理委员会会议,随后宣布利率决议并召开新闻发布会.
首尔--韩国央行举行货币政策委员会会议.
贝尔格莱德--塞尔维亚央行召开执行委员会会议.
雅加达--印尼央行举行理事会会议.
利马--秘鲁央行召开货币政策会议.
吉隆坡--马来西亚央行宣布利率决议.
科伦坡--斯里兰卡央行宣布货币政策决议.
印度古尔冈--世界经济论坛印度峰会(最后一日).
11月9日(五)
马尼拉--菲律宾央行举行通胀报告记者会.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 戴素萍;审校 王兴亚
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