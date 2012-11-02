〔台湾央行〕开放申购30、91及182天期存单,不设发行目标

国际油市：亚洲柴油承压，兴隆买入柴油和航煤
路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。
路透台北11月2日电---台湾央行周五表示,开放三种天期存单申购,不设发行目标.今日存单到期金额为2,500.30亿台币.
央行存单各天期发行利率如下:30天期为0.87%;91天期为0.93%;182天期则为1.05%.
央行上日共发行442.5亿台币存单.
拆款中心资料PIBC显示,周四超额准备负268亿台币;累计超额准备为3,521亿台币,加计前期1%的超额准备为4,621亿台币.(完)
--记者 詹静宜; 审校 曾祥进
路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。
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