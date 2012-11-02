日本已公布经济指标--2012/11/2

国际油市：亚洲柴油承压，兴隆买入柴油和航煤
路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。
经济指标 时间 最新数据 前月/季数据 下次公布 预估值
(GMT时间)
----------------------------------------------------------------------------------
实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第二季 +0.2%-r +1.2%-r 11月11日 --
东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 10月 -0.4% -0.4% -- --
全国核心CPI(y/y) 9月 -0.1% -0.3% -- --
工业生产(m/m) 9月 -4.1%-p -1.6%-r 11月13日 --
失业率 9月 4.2%-@ 4.2%-@ -- --
贸易收支(亿日圆) 9月 逆差5,586 逆差7,541 11月20-21日 --
所有家庭实质支出(y/y) 9月 -0.9% +1.8% -- --
注: p-初值; r-经修正; @-经季节调整.(完)
参看全球经济数据相关资料,可点选ECONGUIDE
参看日本经济数据相关资料,可点选ECONJP
--整理 李婷仪
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。