《汇市简讯》澳元/美元小跌,此前公布的第三季PPI低于预期

0041GMT * 澳元/美元从1.0406小跌至1.0390,此前公布的第三季生产者物价指数(PPI)低于预期 * 第三季PPI较前季上涨0.6%,预估升幅为1.2%[ID:nSB2080595] * 市场认为会对11月6日澳洲央行利率决议造成影响,直觉式的卖出 * 交易员怀疑是否会有后续跟进的抛盘.(完) --编译 戴素萍;审校 张若琪 汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=