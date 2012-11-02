〔美国经济〕劳动市场需全面改善,美联储才撤出刺激计划--洛克哈特(更新版)

欧元债市：德国以纪录低位的收益率完成两年期公债标售
“央行在四处寻找两年期德债，一级交易商纷纷希望买入德债，因为他们希望再出售给央行。加上国际投资者也希望买入，在德债中避险，”DZ Bank策略师René Albrecht说。
(新增细节)
路透查塔努加11月1日电---亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周四表示,美国联邦储备理事会(美联储,FED)希望先见到美国劳动市场全面改善后,才撤出其最新的货币刺激计划.
洛克哈特表示,他希望美联储官员能对这类进展可能是什么情况有更明确的说明.其并称,没有一个指标--即便是失业率--可以单一来看.
"小心不要只倚赖劳动市场趋势的单一指标,这是适切的作法,"他表示.他指出,失业率下降反映劳动力参与减少,这不能看成是正面的发展.
洛克哈特表示,他希望见到的就业成长,是非充分就业(比如想找全职工作却只能从事兼职工作的情况)可降低的就业成长.
他指称,美国经济仍处于低成长模式,这从最新报告显示第三季国内生产总值(GDP)为扩张2%可以看出.
好的一面是通胀也受到控制,报告显示基础通胀接近美联储2%目标;通胀预期仍低.
洛克哈特表示,房市终于显示有普遍的复苏迹象,从销售和建筑强劲到地产价值都可以看到.
他称,然受到本周飓风桑迪肆虐的人口密集地区,可能会拖累美国第四季GDP的成长.
"鉴于东北部人口众多且经济活动密集,以GDP来看,如果对第四季造成重大冲击,我不会感到意外,"洛克哈特表示.
他表示,未来几个月的重建工作也可能提振GDP.(完)
--编译 戴素萍;审校
“央行在四处寻找两年期德债，一级交易商纷纷希望买入德债，因为他们希望再出售给央行。加上国际投资者也希望买入，在德债中避险，”DZ Bank策略师René Albrecht说。
路透2月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 296.3 12 296.1 1 * 4月 286.0 119 286.0 21 * 5月 279.5 91 280.0 18 * 6月 272.7 648 272.4 49 * 7月 267.8 3143 268.1 359 * 8月 266.4 4762 267.0 960 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000
英镑兑美元周一最低跌至1.2384美元，创两周最低，因有报导称，苏格兰民族主义者准备要求新一轮独立公投，可能最早在3月份进行，与政府计划正式触发退欧条款时间差不多。