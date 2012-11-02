〔美国经济〕劳动市场需全面改善,美联储才撤出刺激计划--洛克哈特(更新版)

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路透查塔努加11月1日电---亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周四表示,美国联邦储备理事会(美联储,FED)希望先见到美国劳动市场全面改善后,才撤出其最新的货币刺激计划.

洛克哈特表示,他希望美联储官员能对这类进展可能是什么情况有更明确的说明.其并称,没有一个指标--即便是失业率--可以单一来看.

"小心不要只倚赖劳动市场趋势的单一指标,这是适切的作法,"他表示.他指出,失业率下降反映劳动力参与减少,这不能看成是正面的发展.

洛克哈特表示,他希望见到的就业成长,是非充分就业(比如想找全职工作却只能从事兼职工作的情况)可降低的就业成长.

他指称,美国经济仍处于低成长模式,这从最新报告显示第三季国内生产总值(GDP)为扩张2%可以看出.

好的一面是通胀也受到控制,报告显示基础通胀接近美联储2%目标;通胀预期仍低.

洛克哈特表示,房市终于显示有普遍的复苏迹象,从销售和建筑强劲到地产价值都可以看到.

他称,然受到本周飓风桑迪肆虐的人口密集地区,可能会拖累美国第四季GDP的成长.

"鉴于东北部人口众多且经济活动密集,以GDP来看,如果对第四季造成重大冲击,我不会感到意外,"洛克哈特表示.

他表示,未来几个月的重建工作也可能提振GDP.(完)