〔路透基点〕思嘉集团三年期贷款规模可能增至5,000万美元--RLPC

路透香港11月1日电---汤森路透旗下基点援引消息人士称,香港上市企业思嘉集团的三年期3,000万美元贷款规模料将增加至5,000万.思嘉集团是强化复合材料制造商.

有两家银行已承诺参贷,其中有一家银行做出书面承诺.另外有12家银行也有意参与,其中七家正在最后审批阶段,涉及总额达6,000万美元.

根据一位消息人士,除了独家牵头行瑞士信贷以外,这些银行均来自大中华地区.

据先前报导, 瑞信是此案独家牵头行,但并未承贷此案,而是承诺尽最大努力邀贷.本次贷款有2,000万美元增发额度.

此案平均年限为2.75年,利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码500个基点.

承诺1,000万美元或以上的银行将获牵头行头衔,综合收益为570个基点,费用200个基点.

消息人士称,该交易料将在几周内完成.

贷款所得将用于企业扩大在福州、湖北和上海的生产线.思嘉集团生产高强聚酯纤维高分子复合材料,广泛运用于现代运输、建筑、再生能源、农业、医疗保健、运动、户外休闲和日用品等各行业.(完)