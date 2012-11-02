〔金属期市〕LME期铜小跌,关注美国就业报告

国际油市：亚洲柴油承压，兴隆买入柴油和航煤
路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。
路透上海11月2日电---伦敦期铜周五小跌,中止连三日升势,美国今日公布非农就业数据前市况审慎,中国虽公布令人鼓舞的制造业数据,但铜需求仍充满不确定性.
0116GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3小跌2美元至每吨7,824美元,但本周可能接近持平,此前为连三周下跌.
上海期交所主力2月期铜合约SCFcv1小跌30元人民币,报每吨57,080元人民币(9,100美元),但本周有望小升0.3%.
路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。