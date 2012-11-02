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亚洲 | 2012年 11月 2日 星期五 10:14 BJT

〔金属期市〕LME期铜小跌,关注美国就业报告

路透上海11月2日电---伦敦期铜周五小跌,中止连三日升势,美国今日公布非农就业数据前市况审慎,中国虽公布令人鼓舞的制造业数据,但铜需求仍充满不确定性.

0116GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3小跌2美元至每吨7,824美元,但本周可能接近持平,此前为连三周下跌.

上海期交所主力2月期铜合约SCFcv1小跌30元人民币,报每吨57,080元人民币(9,100美元),但本周有望小升0.3%.

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