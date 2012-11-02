〔台湾央行〕364天期存单加权平均得标利率0.758%,低于市场预期

标题新闻：2月OPEC原油日产量预计按月减少3万桶至3,219万桶，兑现94%的减产承诺-路透调查
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路透台北11月2日电---台湾央行周五宣布,今日标售的1,000亿台币364天期存单加权平均得标利率为0.758%,低于市场预期,较上期的0.805%跌4.7基点,较央行30天期存单0.87%则跌11.2基点.
美国新一轮的宽松举措之后,台湾央行9月的理监事会维持利率不变,但也表示将维持市场资金"适度宽松".今年8月的一年期存单标售是继2010年11月初以来首次跌破央行的30天期存单利率--0.87%.
根据路透周四访查五家金融机构,各家预估本次存单加权平均得标利率将落在0.78%附近.[ID:nST0570431]
央行表示,此次投标总金额为3,565亿台币,投标倍数为3.57倍.
央行2010年4月起按月标售一次1,000亿台币的364天期存单.央行表示,发行存单收回资金之效果,等同调高存款准备率,其总余额1兆(万亿)2,000亿台币,效果相当于调升存款准备率4.5个百分点.(完)
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--记者 董永年; 审校 曾祥进/张喜良
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路透米兰2月28日 - 欧洲股市周二小涨，投资人静待美国总统特朗普首次向国会全体发表重要的政策讲话，以寻找有关其税改和基建投资计划的细节。
“央行在四处寻找两年期德债，一级交易商纷纷希望买入德债，因为他们希望再出售给央行。加上国际投资者也希望买入，在德债中避险，”DZ Bank策略师René Albrecht说。