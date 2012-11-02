〔台湾央行〕364天期存单加权平均得标利率0.758%,低于市场预期

路透台北11月2日电---台湾央行周五宣布,今日标售的1,000亿台币364天期存单加权平均得标利率为0.758%,低于市场预期,较上期的0.805%跌4.7基点,较央行30天期存单0.87%则跌11.2基点.

美国新一轮的宽松举措之后,台湾央行9月的理监事会维持利率不变,但也表示将维持市场资金"适度宽松".今年8月的一年期存单标售是继2010年11月初以来首次跌破央行的30天期存单利率--0.87%.

根据路透周四访查五家金融机构,各家预估本次存单加权平均得标利率将落在0.78%附近.[ID:nST0570431]

央行表示,此次投标总金额为3,565亿台币,投标倍数为3.57倍.

央行2010年4月起按月标售一次1,000亿台币的364天期存单.央行表示,发行存单收回资金之效果,等同调高存款准备率,其总余额1兆(万亿)2,000亿台币,效果相当于调升存款准备率4.5个百分点.(完)

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