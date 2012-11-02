〔表格〕台股外资及陆资买超11.02亿台币,上日卖超52.27亿

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透台北11月2日电---台湾证券交易所周五资料显示,外资及陆资在台股买超11.02亿台币;上日卖超52.27亿.
三大法人今日合计买超13.31亿台币,上交易日修正后卖超51.61亿台币.
以下为本月以来三大法人日买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正后数字):
日期 外资及陆资 自营商 投信 合计
11/2 +11.02 -2.20 +4.49 +13.31
11/1 -52.27 +4.94 -4.28r -51.61r
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本月累计 -41.24 +2.74 +0.20 -38.30
月份 外资及陆资 自营商 投信 合计
10月 -286.77 -134.03 -27.24r -448.03r
9月 +586.89 +22.34r -33.56r +575.67r
8月 +920.97r -8.90r +54.84r +966.91r
7月 -470.26r +35.58r +94.04r -340.64r
6月 -262.16 +41.68r +26.93r -193.54r
5月 -1,128.25 -15.90 +6.81r -1,137.33r
4月 -312.18 -59.42 -16.05r -387.66r
3月 +323.20 -80.11 -55.16r +187.93r
2月 +634.70r +87.33r -51.96r +670.07r
1月 +513.18 +46.30 -71.04r +488.44r (完)
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--记者 林妙容; 审校 张喜良
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