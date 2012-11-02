〔台湾汇市〕看好非农数据台币持稳,下周中美两强左右市场

* 看好非农数据风险胃纳略升

* 美国大选结果与中国十八大双关键

* 下周交投区放宽至29.000-29.300

路透台北11月2日电---台币兑美元TWD=TP周五持稳收于平盘附近,微跌1分.交易员预期美国今晚公布的非农就业数据不致令市场失望,加以台股走扬,带动台币/美元盘中略略走升,惟央行尾盘干预令其 小幅收贬.

面临下周美国大选及中国的十八大召开,投机盘多数已缩手观望,成交量明显萎缩.因下周不确定因素增加,交易区间或因而放宽,暂看29.000-29.300间.

本地市场认为,在缺乏方向指引之际,中美两大重要事件将引领重要国际货币表现,台币或将随之起舞.以时程来看,随着美国开票进程推进,下周下半周将是市场反应的关键期,上半周或陷狭幅整理.

汇银人士指出,目前市场更倾向于欧巴马当选或被视为金融市场的利多;而在中国十八会议期间,针对人民币国际化、经济改革等议题的探讨[ID:nSH0116743],配合人民币CNY=CFXS走势或反应出中国此后汇改的态度和方向,并对新兴市场货币产生引导效果.

"感觉上国际市场的风险胃纳还是稍强,看起来下周台币现汇有机会被带动."一外资银行交易员说.

台币本周累计持平,同样收于一周前29.300水位;同时间,韩元KRW=KFTC则升0.56%.

交易员同时指出,尽管中美经济改善加之重要政治事件上演都提供市场想像空间,但台币升值空间已然不大.台币在29.200的近期阻力位已徘徊许久,需突破后才有可能继续测试.而29元整数关卡料仍是台湾央行力守的重镇价位,于下周瞬间突破的机会较小.

台股.TWII今日收升0.43%报7,210.47点;外资及陆资今日买超台股11.02亿台币,上日卖超52.27亿.

海外无本金交割远期外汇(NDF)PNDF今日美元/台币各天期的换汇点变动有限,虽见风险胃纳微幅上扬,但也不甚明显,下周料也待中美重要事件因素厘清后,才能走出方向.

10月美国企业增加就业的速度为八个月以来最快,显示就业市场正在逐渐康复.美国几天之后就将开始总统大选,选举结果可能取决于经济形势.[ID:nSB2080599]

周五韩元小涨,受美国经济数据改善支撑,但其他新兴亚洲货币走跌,因当局料出手干预以阻升本币.[EMRG/SGCN]

除了本地时间今晚将公布的美国非农就业数据外,下周重要事件尚包括周一台湾消费者物价指数(CPI);周二澳洲央行利率决议;周三英国央行会议、欧元区零售销售、美国大选初步计票;周四中国十八大召开、台湾商品进出口、韩国央行会议、欧洲央行会议宣布利率决议、美国贸易收支;周五澳洲央行政策声明、美国进出口价格.

环球汇市新闻请见[TOP/NEWSCN-FRX]

环球经济新闻请见[TOP/NEWSCN-MCE]

----------------------------------------------------------------------------

16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.300 29.290 29.200-29.300 29.290 4.24 6.60

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.233 29.240 29.212-29.239 29.239 2.67 2.73

COSMOS1

----------------------------------------------------------------------------

无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.050/-0.040 -0.050/-0.040

美元/台币六个月期 -0.200/-0.180 -0.200/-0.180

----------------------------------------------------------------------------(完)