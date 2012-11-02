〔路透基点〕麦格理银行2.5亿美元贷款案额度分配细节浮现--RLPC

委托主办行兼簿记行中国信托商银承贷4,500万美元.台湾银行及兆丰银行也获委托主办行兼簿记行头衔,各承贷3,000万美元.

彰化银行、华南银行及台湾土地银行各承贷1,000万美元,取得协办行头衔,其他六家共同主办行为高雄银行、国泰世华银行、新光商业银行、阳信银行、合作金库银行、台湾联合银行,各承贷500万美元.

贷款利率为较一个月、两个月、三个月和六个月期伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码200基点起跳,并与借款人的信用评级相连结.A评级者贷款利率加码200基点;A-评级者贷款利率为加码225基点;BBB+评级者加码250基点;BBB和BBB-评级者分别为加码275和320基点.