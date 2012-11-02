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亚洲 | 2012年 11月 2日 星期五 15:11 BJT

〔路透基点〕麦格理银行2.5亿美元贷款案额度分配细节浮现--RLPC

路透香港11月2日电---汤森路透旗下基点援引银行界消息人士称,麦格理银行有限公司三年期2.5亿美元子弹式定期贷款案的额度分配细节浮现.

委托主办行兼簿记行中国信托商银承贷4,500万美元.台湾银行及兆丰银行也获委托主办行兼簿记行头衔,各承贷3,000万美元.

台新国际银行承贷2,500万美元.取得委托主办行头衔.主办行则包括万泰银行、上海商银、台北富邦、台湾企银,各承贷1,500万美元.

彰化银行、华南银行及台湾土地银行各承贷1,000万美元,取得协办行头衔,其他六家共同主办行为高雄银行、国泰世华银行、新光商业银行、阳信银行、合作金库银行、台湾联合银行,各承贷500万美元.

本项贷款规模原为2亿美元.签约已在10月29日进行.

一如先前的报导,三家牵头行兼簿记行已经承销这笔贷款.

贷款利率为较一个月、两个月、三个月和六个月期伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码200基点起跳,并与借款人的信用评级相连结.A评级者贷款利率加码200基点;A-评级者贷款利率为加码225基点;BBB+评级者加码250基点;BBB和BBB-评级者分别为加码275和320基点.

银行受邀按三个档次参贷:

承贷2,500万美元或以上的银行,可获委托主办行头衔,先付费用80基点,全部费用226.7基点;

承贷1,500-2,400万美元的银行获主办行头衔,先付费用65基点,全部费用为221.7基点;

承贷500-1,400万美元的银行获协办行头衔,先付费用50基点,全部费用为216.7基点.

所得资金用于一般公司用途.(完)

--编译 李婷仪;审校 高琦

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