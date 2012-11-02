〔澳新汇市〕澳元和新西兰元兑日圆跳涨,澳洲央行下周料将降息

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透悉尼/惠灵顿11月2日电---澳元和新西兰元兑日圆周五触及数月高位,因亚股上涨且美国和中国经济数据改善,令澳元和新西兰元本周有望收升.
尽管澳洲央行下次很有可能会降息,澳元仍上涨,部分是因澳元相当强势.
路透调查20位分析师中有15位预期澳洲央行在11月6日会议将调降其利率25个基点.
澳元/美元AUD=D4一度高见1.0420,为9月底以来最高,之后回到约1.0400,周四当地尾盘报1.0371.
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。