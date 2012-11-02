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亚洲 | 2012年 11月 2日 星期五 13:29 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元兑日圆跳涨,澳洲央行下周料将降息

路透悉尼/惠灵顿11月2日电---澳元和新西兰元兑日圆周五触及数月高位,因亚股上涨且美国和中国经济数据改善,令澳元和新西兰元本周有望收升.

尽管澳洲央行下次很有可能会降息,澳元仍上涨,部分是因澳元相当强势.

路透调查20位分析师中有15位预期澳洲央行在11月6日会议将调降其利率25个基点.

澳元/美元AUD=D4一度高见1.0420,为9月底以来最高,之后回到约1.0400,周四当地尾盘报1.0371.

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