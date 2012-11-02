版本:
中国
亚洲 | 2012年 11月 2日 星期五 13:55 BJT

〔台湾股市〕收高30.83点,防御类股提振大盘

路透台北11月2日电---台湾股市周五收高0.43%,受到营造建材类指数.TCOI及百货贸易类指数.TDEI等防御类股的提振,这两大板块均上涨约2%.

加权股价指数.TWII涨30.83点,至7,210.47点.

金融保险类股.TFNI上涨1.93%,电子类股.TELI持平.

不过宏达电(2498.TW)股价下跌5.74%.

外资周四卖超台股.外资10月卖超金额为286.8亿台币.

根据初步数据,大盘成交值.TV.TW.TTOV.TW为754.20亿台币,上日为741.23亿.(完)

--编译 李婷仪;审校 张若琪

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐