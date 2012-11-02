〔台湾股市〕收高30.83点,防御类股提振大盘

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透台北11月2日电---台湾股市周五收高0.43%,受到营造建材类指数.TCOI及百货贸易类指数.TDEI等防御类股的提振,这两大板块均上涨约2%.
加权股价指数.TWII涨30.83点,至7,210.47点.
金融保险类股.TFNI上涨1.93%,电子类股.TELI持平.
不过宏达电(2498.TW)股价下跌5.74%.
外资周四卖超台股.外资10月卖超金额为286.8亿台币.
根据初步数据,大盘成交值.TV.TW.TTOV.TW为754.20亿台币,上日为741.23亿.(完)
--编译 李婷仪;审校 张若琪
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路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。