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亚洲 | 2012年 11月 2日 星期五 15:07 BJT

〔路透基点〕成都大慈寺项目的26亿元人民币贷款案已进入市场--RLPC

路透香港11月2日电---汤森路透旗下基点援引消息人士称,成都大慈寺文化商业综合体项目的10年期26亿元人民币贷款案已进入市场.该项目系由太古地产、远洋地产共同开发。

中国银行四川分行为本项融资案的牵头行.本项贷款将透过特殊目的实体成都银港置业及成都乾豪置业担任借款人.

贷款利率为中国人行基准利率的100%.

根据太古地产官网,成都大慈寺综合区位于成都锦江区,将包含一处购物商场、一座精品酒店、酒店式住宅、以及一座办公大楼,将从2014年起分阶段启用.

太古地产及远洋地产均为在港上市的地产开发商.(完)

--编译 李婷仪;审校 孙茉莉

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