〔台湾央行〕共发行2,513.55亿台币存单,发行余额增13.25亿

标题新闻：2月OPEC原油日产量预计按月减少3万桶至3,219万桶，兑现94%的减产承诺-路透调查
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北11月2日电---台湾央行周五公布,今日共发行2,513.55亿台币存单,若相较存单到期金额2,500.3亿,存单发行余额增13.25亿.
央行存单各天期发行金额如下:
天期 利率% 金额(亿台币)
30天期 0.87 2,416.05
91天期 0.93 80.5
182天期 1.05 17.0
央行上日共发行442.5亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆6,378亿台币.
拆款中心资料PIBC显示,修正后周四超额准备为负289亿台币;累计超额准备为3,498亿台币,加计前期1%的超额准备为4,598亿台币.(完)
--记者 董永年; 审校 张喜良
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路透米兰2月28日 - 欧洲股市周二小涨，投资人静待美国总统特朗普首次向国会全体发表重要的政策讲话，以寻找有关其税改和基建投资计划的细节。
“央行在四处寻找两年期德债，一级交易商纷纷希望买入德债，因为他们希望再出售给央行。加上国际投资者也希望买入，在德债中避险，”DZ Bank策略师René Albrecht说。