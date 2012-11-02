〔澳洲股市〕小幅收升,矿业股领涨

路透悉尼11月2日电---澳洲股市周五小升0.1%,由矿业股领涨,因金属价格强劲且中国公布乐观数据,但对企业财报的疑虑挥之不去抑制升势. 在10月美国非农就业报告公布前,投资人亦持审慎态度. 根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数涨2.5点至4,460.1点.本周周线跌0.3%,受周四下挫1.3%所累,该单日跌幅为7月底以来最大. 必和必拓(BHP.AX)上涨1.8%,力拓(RIO.AX)(RIO.L)则跳涨2.0%,最大铁矿石消费国中国周四公布的采购经理人指数(PMI)有所改善.(完) --编译 戴素萍;审校 王兴亚 日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN] 澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN] 东南亚股市[.SOCN]