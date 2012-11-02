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亚洲 | 2012年 11月 2日 星期五 15:23 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘:亚股走强,美国数据略显光明令日圆承压

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* 欧元/美元下跌0.3%.澳元/美元下跌0.1%.美元/日圆涨0.2%.亚洲股市上涨

* 美元/日圆因美国数据显示就业市场缓慢康复,关注6月高点80.63、费波纳奇80.66%回档位

* 有关希腊的疑虑打压了欧元/美元,但再次守住1.2885-90;下方有停止单

* 澳洲公布疲软的第三季PPI数据后,澳元/美元脱离1.0420高位.澳洲央行11月6日会议仍有降息可能

* 即将公布的数据有欧元区、英国制造业PMI.但最受关注的还是美国非农就业报告. (完)

--编译 李婷仪;审校 孙茉莉

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