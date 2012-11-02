《汇市简讯》欧洲开盘:亚股走强,美国数据略显光明令日圆承压

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
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* 欧元/美元下跌0.3%.澳元/美元下跌0.1%.美元/日圆涨0.2%.亚洲股市上涨
* 美元/日圆因美国数据显示就业市场缓慢康复,关注6月高点80.63、费波纳奇80.66%回档位
* 有关希腊的疑虑打压了欧元/美元,但再次守住1.2885-90;下方有停止单
* 澳洲公布疲软的第三季PPI数据后,澳元/美元脱离1.0420高位.澳洲央行11月6日会议仍有降息可能
* 即将公布的数据有欧元区、英国制造业PMI.但最受关注的还是美国非农就业报告. (完)
--编译 李婷仪;审校 孙茉莉
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路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。