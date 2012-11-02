〔台湾债市〕101/9殖利率技术性反弹,美国大选前夕市场趋于观望

路透台北11月2日电---继昨日测试盘中历史低位后,台湾10年券101/9周五殖利率小幅反弹,主要因为殖利率逼近历史低位令多方风险意识增温,加以近日台股止跌回稳也有利殖利率走扬,下周在美国总统大选结果出炉前夕,市场操作转趋保守观望.

交易商指出,今天101/9殖利率出现技术性反弹,惟量缩至百亿台币以下,显示市场观望气氛浓厚及欠缺方向,系因美国总统选举将影响未来货币政策走向,对债市影响甚钜,推估市场在美国大选前不会明确表态,在选后才会定出多空方向,短线台债回归低档区间震荡格局,料下周101/9殖利率主要交投看在1.125-1.14%.

下周国际重量级政治变数多,包括美国将于11月6日举行美国总统大选,由于民主党与共和党两派候选人势均力敌,令选举结果充满变数,而中国十八大会议将于11月8日起召开,牵动大陆领导人接班态势,格外引起全球金融市场关注.

"在美国总统大选前论多空方向没有意义."一证券商交易员说.

台湾股市周五追随美股走扬,加权股价指数.TWII收高0.43%至7,210.47点,交易员表示,近日台股短线底部似乎形成,利于台债殖利率走扬,短期需留意短多退场卖压.

另有外银交易员指出,本周美国和中国陆续出炉的数据显示,全球经济复苏趋势有复苏的迹象,但投资人对经济复苏力道仍有疑虑,望由周五稍后公布的美国非农就业报告觅得更多经济复苏的迹象,若美国就业报告再传佳音,将影响台债多方筹码略为松动.

美国公债价格周四下挫,之前数据显示中国制造业和美国民间就业均有改善,全球经济成长前景得以擦亮.美国公债避险魅力受到削弱.成交量低于均值,因为飓风桑迪袭击美国东海岸地区后造成停电和公共交通瘫痪,多数交易人士仍无法正常工作.指标10年期公债下跌6/32,收益率报1.72%,高于周三尾盘1.70%.[US/NCN]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

10 101/9 A01109=TWO +0.51 1.1315 1.1292-1.1315 78.00

5 101/6 A01106=TWO +0.10 0.8770 0.8745-0.8800 3.50

台湾央行周五宣布,今日标售的1,000亿台币364天期存单加权平均得标利率为0.758%,低于市场预期,较上期的0.805%跌4.7基点,较央行30天期存单0.87%则跌11.2基点.[ID:nST0570615]

"市场钱多这是大家都知道的事,所以台债没反应!"一证券交易员说.

一大型银行交易员则指出,这次存单得标利率凸显银行资金真得很浮滥,压抑今天五年期公债101/6殖利率反弹幅度,在市场资金持续宽松的环境下,短线偏多看待台债后市.

年期 期别 收盘价

30 101/8 A01108=TWO 没有成交

20 101/7 A01107=TWO 没有成交

10 101/9 A01109=TWO 1.1315

5 101/6 A01106=TWO 0.8770

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)