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亚洲 | 2012年 11月 2日 星期五 17:00 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净减45.6亿台币

路透台北11月2日电---台湾央行本周定期存单发行余额净减45.6亿台币,央行存单未到期余额为6兆(万亿)6,378亿台币.上周存单发行量净减19.15亿台币.

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

10月29日(一) 3,213.50 3,060.15 -153.35

10月30日(二) 59.00 202.00 143.00

10月31日(三) 4,123.00 3,992.50 -130.50

11月01日(四) 360.50 442.50 82.00

11月02日(五) 2,500.30 2,513.55 13.25

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总 计 10,256.30 10,210.70 -45.60

中长天期存单发行量

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日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

10月29日(一) 90.15 32.00

10月30日(二) 38.00 13.00

10月31日(三) 98.00 47.00

11月01日(四) 34.00 19.00

11月02日(五) 80.50 17.00

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总 计 340.65 128.00 (完)

--记者 董永年; 审校 张喜良

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