《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净减45.6亿台币

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透台北11月2日电---台湾央行本周定期存单发行余额净减45.6亿台币,央行存单未到期余额为6兆(万亿)6,378亿台币.上周存单发行量净减19.15亿台币.
日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)
10月29日(一) 3,213.50 3,060.15 -153.35
10月30日(二) 59.00 202.00 143.00
10月31日(三) 4,123.00 3,992.50 -130.50
11月01日(四) 360.50 442.50 82.00
11月02日(五) 2,500.30 2,513.55 13.25
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总 计 10,256.30 10,210.70 -45.60
中长天期存单发行量
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日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)
10月29日(一) 90.15 32.00
10月30日(二) 38.00 13.00
10月31日(三) 98.00 47.00
11月01日(四) 34.00 19.00
11月02日(五) 80.50 17.00
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总 计 340.65 128.00 (完)
--记者 董永年; 审校 张喜良
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。