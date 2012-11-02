〔台湾债市〕101/9期借券成交35亿台币,加权平均利率0.5792%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透台北11月2日电---台湾柜台买卖中心公布,周五等殖成交附条件交易行情相关借券细节如下:
期别 成交值 最高利率 最低利率 加权平均利率 可交易余额 (上日余额)
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101/9 35 0.6200 0.4000 0.5792 141.5 (138.0)
注:约定天数为一天,借券成交值单位为亿台币,无条件省略小数点后数值,利率单位为%.(完)
--记者 詹静宜; 审校 屈桂娟
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。