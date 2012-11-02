〔台湾个股〕国泰金拟增提18-19亿台币因应监管要求,可用不动产收益相抵

路透台北11月2日电---台湾资产最大的金控公司--国泰金控(2882.TW)周五称,子公司国泰世华银行将增提18-19亿台币,考虑今年一次性认列.因处分三笔不动产的资本利得可望于年底入账,两相抵销后,将不会对今年获利造成影响.

按金管会要求,银行应将第一类正常放款提列备抵呆帐比重由现行的0.5%提高至1%.国泰金控副总经理李伟正在第三季业绩说明会后表示,"考虑今年一次性认列,但仍在等待金管会能给予提前认列者一些奖励措施."

他并称,近期已公告处分三笔不动产,其中两笔不动产资本利得约15亿台币将于年底交割入账,另一笔也将于12月公开标售,因此将可抵销一次性提前认列金管会提存要求.

至于子公司国泰人寿的资金布局,李伟正指出,将持续提高国外债券及不动产的投资比重,第三季底海外投资比重增至43.8%、现金比重则已降至7.9%.

国泰人寿第三季总投资金额增至3.23兆(万亿)台币,其中海外债券占总投资金额比重由上季的37.9%增至39.6%,投资金额较上季大幅增加899亿台币;当季台湾债券投资占比则较上季下滑0.1个百分点至16.4%,但投资金额较上季增加136亿台币.

台股部份,国泰人寿第三季台湾股票投资占总投资金额比重由上季的9.1%降至8.7%,较上季减少66亿台币.

金管会银行局副局长邱淑贞日前在接受路透查询时表示,因应市场反转的变化,要求银行自明年起分三年提列,将第一类正常放款提存率增至1%,目前已有些大行库(金控旗下银行)表示愿意一次认列.同时她并称,"考虑差异化管理,提前认列的银行考虑给予鼓励,但鼓励内容尚未定案".[ID:nST0570077]

国泰金控今日收涨1.87%,报29.90台币;跑赢台股加权指数.TWII的涨幅0.43%.(完)