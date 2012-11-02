〔台湾货币市场〕一年期存单得标利率加速下探,料带动短票利率走低(更新版)

(新增拆款及超额准备数字)

* 一年期存单得标利率加速下探,恐带动下周短票利率走低

* 提存期底且周五积数加倍,操作趋于审慎

记者 董永年

路透台北11月2日电---台湾银行间短率周五大致持稳.虽然市场资金宽松,但适逢提存期底且积数加倍,各家操作趋于谨慎,令市况显得相对安静.

今日央行标售一年期存单的得标利率低见至0.758%,低于0.78%附近的市场预估目标.交易人士普遍认为,在央行"适度宽松"政策引导下,银行间消化资金的压力升高,可能对下周短票利率走势造成影响.

"前两次标,每次都降2.4基点,但这次一下就降了4.7基点,是不是在反映降息预期?"一大型金融机构主管称.

另一外商银行交易员则认为,这应该只是银行间消化资金压力导致的结果,等旬底过完后,应该就会恢复正常.

台湾央行今日中午标售的1,000亿台币364天期存单加权平均得标利率为0.758%,低于市场预期,较上期的0.805%跌4.7基点,较央行30天期存单0.87%则跌11.2基点.[ID:nST0570615]

银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.388%,同上日.今日区间在0.295-0.500%,上日在0.295-0.510%.

一周(2-7天)拆款今日区间落在0.388-0.52%,上日在0.388-0.54%.

**短票发票量增加**

短票方面,票券商表示,周五发票量大一些,下周正逢月初且为新提存期的开始,市场资金较为宽松,11月为本季资金最为宽松的时候,料短票利率将会维持在低位,至于是否再走低要观察后续央行冲销力道.

部分银行表示,目前票量仍不多,今天虽有增加但发票金额也不大,加上这次提存期待调整的都事先调整好,所以今天买短票的量不大,市场关注央行364天期存单得标利率低于市场预期,将牵动下周短票利率主动开低.

一个月短票主要成交利率主要在0.79-0.80%,少数成交在0.78%.

台湾央行今日共发行2,513.55亿台币存单,若相较存单到期金额2,500.3亿,存单发行余额增13.25亿.[TW/MMTCN]下周央行存单到期金额8,163.4亿台币,分别是周一4,800亿、周二130亿、周三1,935.40亿、周四1,119亿、周五179亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,周五超额准备为159亿台币;至周六,累计超额准备为3,816亿台币,加计前期1%的超额准备为4,916亿台币.

**附买回利率平稳**

台湾公债10天期附买回(RP)利率周五持稳.今天虽为本旬的最后一个交易日,但市场资金仍宽松,下周适逢月初,市场资金将更加宽裕,料公债及公司债RP利率可望持续往区间低位靠拢.

交易商指出,目前整体市场资金水位偏高,加上月初投信资金回流,令这次旬底的资金趋紧现象并不存在,下周交割紧缩因子仅周一的千亿台币存单交割,不至于对市场资金造成影响,但标售利率低于市场预期的0.78%附近,显示银行待消化资金过剩,那RP市场利率有可能再往下调,其中以公司债RP利率下调幅度较大.

"今天都是打来要券、没有要来提钱的!"一大型券商交易员说.

一大型票券商交易员表示,由于银行买票利率下滑,已微幅调降公司债RP承作利率1个基点,在央行持续维持市场资金宽松的态势下,本月公司债RP利率下调趋势不变,公债RP利率则因已处低位,利率下调空间不如公司债RP.

今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73-0.74%,部分成交在0.72%,与上日相同;一个月期公司债RP利率主要交投区间在0.83-0.84%,同于上日.

下周交割因子包括周一的央行364天期存单交割,金额1,000亿台币.(完)