〔台湾货币市场〕11月12日及本提存期资金预期变化一览表

国际油市：亚洲燃料油跨月价差收窄，因即期供应充裕
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透台北11月12日电---台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下:
宽松因素:
--央行存单到期7,151.8亿台币.
--95甲7期公债付息7.4375亿台币.
紧缩因素:
--央行料发行存单.
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(本提存期)
宽松因素:
--央行存单到期3兆(万亿)2,943.95亿台币TWNCDTB1:
11/13 134.00亿
11/14 4,705.00亿
11/15 552.50亿
11/16 3,570.00亿
11/17 519.00亿
11/18 3,265.50亿
11/19 267.00亿
11/20 89.00亿
11/21 3,119.50亿
11/22 357.00亿
11/23 2,670.50亿
11/24 306.00亿
11/25 2,889.40亿
11/26 121.00亿
11/27 70.00亿
11/28 3,042.00亿
11/29 240.00亿
11/30 3,999.00亿
12/01 389.50亿
12/02 2,416.05亿
12/03 222.00亿
--公债还本付息79.1125亿台币:
11/13 90甲8期公债付息 19.375亿
11/14 89甲13期公债付息 17.7375亿
11/16 94甲8期公债付息 6亿
11/16 96甲7期公债付息 9亿
11/18 93甲9期公债付息 10.5亿
11/24 88甲2期公债付息 16.5亿
--月底军公教薪饷拨款.
紧缩因素:
--11/23: 增额发行"101甲8期"公债300亿台币,年期30年,11/20标售.
--11/27: "财101-8期"国库券发行,金额300亿台币,天期为273天,26日标售.
--营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库.(完)
--记者 高洁如;审校 杨淑祯
台湾货币市场相关报导 [TW-MMT-CMN]
台湾债券市场相关报导 [TW-DBT-CMN]
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路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)