台湾经济指标预测--11月12日至12月5日

国际油市：亚洲燃料油跨月价差收窄，因即期供应充裕
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透台北11月12日电---以下为台湾近期预定公布的经济数据: 日期 当地时间 经济指标/活动 公布月份 预估值 前值 -------------------------------11月19日当周--------------------------------------- 11/20 1620 经常帐 第三季 -- 顺差100亿美元 11/20 1600 外销订单 10月 -- +1.9%(年变动率) 11/22 0830 季调失业率 10月 -- 4.30% 11/23 1600 工业生产 10月 -- +3.0%(年变动率) -------------------------------11月26日当周---------------------------------------- 11/26 1610 M2货币总计数 10月 -- +3.96%(年变动率) -------------------------------12月3日当周----------------------------------------- 12/5 0830 消费者物价指数(CPI) 11月 -- +2.36%(年变动率) 12/5 1610 外汇存底 11月底 -- 3,992.16亿美元 *12/7 1600 商品出口 11月 -- -1.90%(年变动率) *12/7 1600 商品进口 11月 -- -1.80%(年变动率) -- -- 央行理监事会议 第四季 -- 重贴现率1.875% -- -- 国内生产总值(GDP)概估值 第四季 -- +1.02%(年增率) (完) --记者 高洁如; 审校 曾祥进 参看全球经济数据相关资料,可点选ECONGUIDE 参看台湾经济数据相关资料,可点选ECONTW;相关新闻请点选[TW-ECI-CMN]
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)