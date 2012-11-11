主要国家经济指标预测--11月12日****

国际油市：亚洲燃料油跨月价差收窄，因即期供应充裕
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透11月12日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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11月11日(日)
2350 日本企业商品物价指数(较上月) 10月 -0.2% +0.3%
(较上年同期) -0.8% -1.4%
2350 日本GDP(较前季) 第三季 -0.9% +0.2%
环比年率 -3.4% +0.7%
11月12日(一)
0030 澳洲房屋融资 9月 -- +1.8%
投资房屋融资 -- -0.8%
2145 新西兰食品价格指数 10月 -- -0.9%
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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11月9日(五)
-- 韩国央行利率决定 11月 2.75% 2.75%
0300 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 10月 +0.2% --
(较前月) -0.7% --
0500 日本消费者信心指数 10月 39.7 --
0700 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月终值 持平 持平
(较上年同期) +2.0% +2.0%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.1% +0.1%
(较上年同期) +2.1% +2.1%
0745 法国财政预算(亿欧元) 9月 赤字850 --
0745 法国工业生产(较前月) 9月 -2.7% -1.0%
0900 意大利工业生产(较前月) 9月 -1.5% -1.4%
(较上年同期) -4.8% -4.6%
0930 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 9月 逆差39.72 逆差49.0
对全球商品贸易收支(亿英镑) 逆差83.68 逆差89.0
1330 美国进口价格 10月 +0.5% 持平
出口价格 持平 +0.2%
1455 路透/密西根大学美国消费者信心指数 11月初值 84.9 83.0
现况指数 91.3 88.8
预期指数 80.8 79.6
1500 美国趸售(批发)库存 9月 +1.1% +0.4%
趸售销售 +2.0% +0.7%
1530 美国ECRI一周领先指标 11月2日当周 126.2 -- (完)
--整理 王冠中;审校 戴素萍
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)