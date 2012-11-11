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亚洲 | 2012年 11月 12日 星期一 07:29 BJT

****主要国家经济指标预测--11月12日****

路透11月12日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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11月11日(日)

2350 日本企业商品物价指数(较上月) 10月 -0.2% +0.3%

(较上年同期) -0.8% -1.4%

2350 日本GDP(较前季) 第三季 -0.9% +0.2%

环比年率 -3.4% +0.7%

11月12日(一)

0030 澳洲房屋融资 9月 -- +1.8%

投资房屋融资 -- -0.8%

2145 新西兰食品价格指数 10月 -- -0.9%

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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11月9日(五)

-- 韩国央行利率决定 11月 2.75% 2.75%

0300 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 10月 +0.2% --

(较前月) -0.7% --

0500 日本消费者信心指数 10月 39.7 --

0700 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月终值 持平 持平

(较上年同期) +2.0% +2.0%

消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.1% +0.1%

(较上年同期) +2.1% +2.1%

0745 法国财政预算(亿欧元) 9月 赤字850 --

0745 法国工业生产(较前月) 9月 -2.7% -1.0%

0900 意大利工业生产(较前月) 9月 -1.5% -1.4%

(较上年同期) -4.8% -4.6%

0930 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 9月 逆差39.72 逆差49.0

对全球商品贸易收支(亿英镑) 逆差83.68 逆差89.0

1330 美国进口价格 10月 +0.5% 持平

出口价格 持平 +0.2%

1455 路透/密西根大学美国消费者信心指数 11月初值 84.9 83.0

现况指数 91.3 88.8

预期指数 80.8 79.6

1500 美国趸售(批发)库存 9月 +1.1% +0.4%

趸售销售 +2.0% +0.7%

1530 美国ECRI一周领先指标 11月2日当周 126.2 -- (完)

--整理 王冠中;审校 戴素萍

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